MUNICIPIO DENUNCIA NUEVAS VENTAS DE LOTEOS IRREGULARES

Ante la aparición de nuevas ventas de loteos irregulares en los últimos meses, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, volvió a alertar a la comunidad respecto a este tipo de ofertas que, por ley, "son totalmente ilegales y crean una falsa ilusión en los compradores", advirtió la autoridad comunal.



Se trata de terrenos rurales adquiridos por un particular de forma legal, pero que luego terminan siendo subsidiados en predios más pequeños (infringiendo la Ley de Ordenamiento Territorial), para lucrar por medio de la venta de los derechos de estos loteos irregulares a personas que creen que están adquiriendo un título de dominio, es decir comprando, pero en consecuencia no son propietarios, sino titulares de un porcentaje de derechos.



"Queremos denunciar a las personas que siguen vendiendo acciones y derechos en parcelas, esto significa que por menos dinero, se cree la ilusión en quienes pagan de construir una vivienda en un lugar que después será muy complicado que tenga acceso a servicios básicos", explicó el jefe comunal, quien añadió que "lo que buscamos es que la comunidad sepa que cuando se venden acciones y derechos se está hipotecando esa compra porque a futuro va a impedir tener acceso a muchos bienes y servicios que dependen directamente del Estado".



Según la Ley General de Urbanismo y Construcciones, quienes adquieren este tipo de terrenos finalmente no pueden construir, por ejemplo, una casa, ya que no cumplen con la normativa. Eso supone, además, que no habrá acceso a servicios básicos, como luz, agua y servicios sanitarios. Tampoco alumbrado público, desagües ni construcción de calles y caminos.



Además, el alcalde Radonich señaló que "han llegado muchas personas a la Municipalidad a preguntar qué pasa con esta situación y nos encontramos con que la ley es clara, esto está prohibido y también le pedimos a los conservadores de bienes raíces y notarios que, cuando vean este tipo de firmas, adviertan a los compradores que esta es una venta que no viene con todos los derechos vinculados para que puedan, por ejemplo, acceder agua potable", afirmó edil, quien agregó que "esto nuevamente ha ido aumentando, lo que se vende finalmente es humo y no lo que están buscando nuestras vecinas y vecinos, que es construir una vivienda con tranquilidad y con toda una proyección de futuro".



En este mismo sentido, Alex Saldivia, director de Obras Municipales, recomendó que "antes de una compra, las vecinas y vecinos pueden consultar en la Dirección de Obras, para ver si estos predios se encuentran subdivididos como corresponden y si tienen su rol de avalúo definitivo para poder efectuar la compra", indicó el funcionario municipal, quien añadió que "la comunidad puede realizar sus consultas en nuestras oficinas de calle Errázuriz 447, de lunes a viernes desde las 8:15 hasta las 13:00 horas".

