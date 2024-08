NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPARON DEL PRIMER ECOCANJE KIDS

Esta mañana se realizó el primer EcoCanje Kids donde cientos de niñas y niños llegaron hasta las instalaciones de la Unidad de Infancia y Juventud de la Municipalidad de Punta Arenas, para participar de una recreativa jornada que busca educar y generar conciencia ambiental en los habitantes más pequeños de la comuna.

Es así como los menores llevaron tapitas y botellas de plástico para intercambiarlas por libros, peluches, alcancías, plantas, entre otros artículos.

De la jornada participó el alcalde, Claudio Radonich, quien destacó que "muchas niñas y niños han llegado y agradecemos a las mamás, papás y colegios que se han sumado a esta iniciativa que estamos llevando por medio del Plan PUQ 30/30 que busca bajar en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030", señaló la autoridad comunal, quien añadió que "todo esto pasa por generar muchas acciones muy pequeñas de cambio de hábitos, y aquí son fundamentales los niños, que perciben esto como algo natural y es por esto que fluye".

La actividad también contó con la presencia de Rodrigo Arias, coordinador de Asuntos Internacionales de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), quien calificó la instancia como una importante oportunidad para educar a la población infantil respecto a la lucha contra el cambio climático. "Acciones como estas que está generando el municipio de manera integral a través de la difusión y el aprendizaje, y que además forman parte de un Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC) que obedece a una estrategia que apunta al año 2030; son tremendamente válidas y potentes para la comunidad".

De esta manera, los pequeños entregaron sus residuos reutilizables para luego tirar de una ruleta y acceder a un premio. Pero además de esto, algunos dieron su opinión respecto a la jornada. Uno de ellos fue Amaro Quiñonez, quien llegó en compañía de su profesora y compañeros de curso, e indicó que "me ha parecido muy entretenida y una muy buena forma de hacer que los niños y la gente empiece a juntar varias tapitas y cosas así, para poder reciclar". En tanto, Isabela Chacón, resaltó que "esta actividad me ha parecido superentretenida y beneficia mucho a nuestro planeta, y me llevó un libro".





