OPERATIVO FELINO MUNICIPAL ATENDIÓ A UN TOTAL DE 120 MASCOTAS

Fueron un total de 120 mascotas las que recibieron atención veterinaria en un nuevo operativo felino organizado por la Municipalidad de Punta Arenas, durante la tarde de hoy sábado en el gimnasio de la ex escuela Patagonia, ubicado en Patagona 1070.

Las atenciones primarias trataron de la implantación del microchip de identificación de mascotas y la correspondiente inscripción en la plataforma de registro nacional, sumado a los servicios de desparasitación y entrega de la vacuna antirrábica.



De la instancia participó el jefe comunal, Claudio Radonich, quien indicó que para entregarle una mayor tranquilidad a los animales y a sus dueños, la jornada se realiza de manera única y exclusiva para gatos. "Sabemos que hay muchas personas amantes de los gatos en nuestra ciudad y es por esto que realizamos estos operativos felinos, donde hoy repartimos 120 cupos, pero muchas vecinas y vecinos no alcanzaron uno, es por esto que la próxima semana vamos a continuar con estas atenciones veterinarias en el mismo lugar, para lo cual avisaremos por medio de las redes sociales del municipio".



En este mismo sentido, José Luis Carreño, médico veterinario de la Municipalidad de Punta Arenas, explicó que "tenemos pensado operativos mensuales en los que se concurre a sedes vecinales para atender a mascotas y en esta oportunidad correspondió atender a 120 gatos a través de la normativa nacional que se dispone para los propietarios de estos animales".

Según informó la administración comunal, en lo que va de 2024 se ha atendido a un total de 891 mascotas, se han implantado 523 microchips, se han entregado 552 vacunas antirrábicas y se han suministrado 1.190 antiparasitarios.

Carla Asprilla fue una de las beneficiarias que asistió a este operativo municipal veterinario en compañía de su mascota, en donde destacó que "me parece superbién que se realice todo esto porque hay muchas personas que a veces no tenemos la posibilidad de acceder con nuestros gatitos a un servicio completo como esto, porque el bolsillo no da para tanto".



La actividad, que se desarrolló a partir de las 14:30 horas y tuvo término hasta que todos los cupos fueron entregados, contempló también la orientación y apoyo en la plataforma del Registro Nacional de Mascotas, en un operativo que tiene como principal objetivo el fomentar la tenencia y cuidado responsable de las mascotas de la comuna.

El próximo operativo se realizará en el mismo recinto ubicado en Patagona 1070, y la fecha y horario se informará a través de las redes sociales de la Municipalidad de Punta Arenas.





