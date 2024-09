ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL REGIONAL DE MAGALLANES PRESENTA CONCIERTO GRATUITO EN TEATRO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

Durante todo este 2024 se han estado preparando los 37 estudiantes becados de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes (OSJR de Magallanes), perteneciente a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI), para el concierto de gala que realizarán este 13 de octubre en el Teatro Municipal “José Bohr” de Punta Arenas a las 20 hrs.

Este concierto de carácter gratuito y abierto a toda la comunidad contará con un repertorio que incluye Sinfonía en C mayor de Vivaldi, Obertura Egmont de Beethoven, Danza Húngara N°5 de Brahms, entre otras obras de compositores europeos. Luego, la OSJR interpretará el estreno en Chile de La Travesía de Lanier, composición de la chilena Carolina Fagerström. Para finalizar con You are the Sunshine of my life de Steeve Wonder.

El director de la OSJR de Magallanes, Pedro Aguilera Ibacache, adelantó una novedad de 2024: “Este año tenemos un repertorio en el cual el foco está puesto en que algunos integrantes de la orquesta tendrán la oportunidad de tocar como solistas frente a la orquesta. Esto es muy valioso en este periodo que es de formación inicial, y en el cual todos trabajamos como orquesta. Es una experiencia bastante diferente y con desafíos diferentes también”, detalló Aguilera.

Actualmente, la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes está conformada por 37 niños, niñas, adolescentes y jóvenes músicos, de 10 hasta 20 años de edad, provenientes de las comunas de Cabo de Hornos, Puerto Natales y Punta Arenas.

Un 2024 muy especial para los jóvenes, sobre todo para quienes se han integrado recientemente a la Orquesta, como es el caso de Arantza Melipillán, quien toca el violoncelo. “Si tuviera que describir el año, la verdad es que ha sido bastante bueno. La primera vez que estuve acá estaba bastante nerviosa. Dije ‘oh, orquesta nueva’ y cosas así. Pero al final todo fue muy tranqui y fluía muy fácil”, indicó.

En tanto, Mayte Muñoz Toledo, estudiante del Colegio Miguel de Cervantes, quien también ingresó este 2024 tocando el piano, contó que “nunca había estado en una orquesta, pero fue bastante emocionante”. Según expresó, lo que más le gusta de estar en la OSJR de Magallanes “es poder conocer gente que también toca música y toca otros instrumentos y poder hablar de esas cosas con ellos, porque en mi círculo cercano no es así. Entonces puedo ampliar mis horizontes de esa forma”.

La OSJR de Magallanes cuenta actualmente con instrumentos de cuerdas: violín, viola, cello y piano; de viento: clarinete, flauta, trompeta, trombón y corno; y percusión. Todos son instruidos por profesores especializados en las diferentes disciplinas instrumentales, algunos de la región y otros que viajan desde la Región Metropolitana, especialmente para los ensayos grupales.

La instructora de bronces, Candelaria Orihuela Cabrera, proveniente de Lima, Perú, quien ha formado a varias generaciones de jóvenes en estos instrumentos, señaló que “mi trabajo es enseñarles ciertas técnicas, que es igual para todos los instrumentos. Entonces trabajamos la buena respiración, para tener un buen apoyo y producir un sonido sano; tratar de sacar la compresión que se produce al soplar, y también hacemos algunas escalas, arpegios, base técnica para poder tocar las obras que se presentan”.

Además del concierto de Gala, la OSJR de Magallanes se presentará ante la comunidad educativa, en dependencias del Liceo Sara Braun durante la mañana del lunes 14 de octubre. Este concierto tiene el objetivo de promover espacios de enseñanza, intercambio y motivación por la práctica musical en las comunidades educativas.

"Para FOJI la presencia de las orquestas regionales que tenemos a lo largo de todo Chile tiene un sentido de re significación de la práctica orquestal, al mismo tiempo que es un aporte a la descentralización y promueve un acceso más amplio a la música para orquesta”, afirmó Pablo Aranda, director ejecutivo de FOJI.

La orquesta nace el año 2010 y es una de las quince agrupaciones sinfónicas de jóvenes creadas en cada una de las regiones del país, con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la República de Chile.

