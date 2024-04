CÓMO SABER SI TENGO UN PAGO PENDIENTE? ¡AHORA PUEDES CONSULTAR POR TODOS LOS BENEFICIOS SIN COBRAR DEL IPS!

​¿Podría haber un beneficio del IPS no cobrado en un local de pagos?



Esa es la pregunta que podrían hacerse algunas personas, más aún, considerando que viene el invierno y los gastos se multiplican.



Para dar respuesta a esta inquietud, el IPS habilitó en su sitio www.chileatiende.cl una consulta que permite saber, de manera fácil y rápida, si alguien lleva meses sin cobrar un bono o beneficio que entrega esa institución. Y lo más importante, de ser así, se puede solicitar el pago de la forma que más le convenga, sea presencial o en una cuenta bancaria.



“Hasta ahora, teníamos este servicio web disponible solo para algunos beneficios. Recientemente, hemos incorporado el total de beneficios que paga el IPS a esta consulta, para que las personas sepan de manera fácil si hay algo que no han retirado. Por eso, les invitamos a ingresar a www.chileatiende.cl y revisar porque podría haber un pago esperando ser cobrado”, señaló la directora (S) del IPS en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Julia Muñoz Canales.



¿Cómo saber si tengo un beneficio sin cobrar?



Las personas pueden seguir los siguientes pasos:



Ingresar a www.chileatiende.cl y dirigirse a la sección “Revisa si tienes una pensión o beneficio sin cobrar”.

Con el RUN y fecha de nacimiento, acceder a la información para saber si tiene beneficios pendientes de cobro. De ser así, con la ClaveÚnica puede revisar el detalle.

Finalmente, se puede solicitar el pago del beneficio, sea en depósito en una cuenta bancaria o de manera presencial, a través de los proveedores de pago del IPS.



Si se requiere mayor orientación sobre este servicio, las personas también pueden consultar directamente en el Call Center 101, redes sociales @ChileAtiende en X, Facebook e Instagram, o en la sucursal ChileAtiende más cercana a su domicilio.



¿Cuáles son los beneficios por los que se puede consultar?



Desde ahora, este aplicativo contiene información sobre todos los beneficios que paga el IPS, tales como: Pensión Garantizada Universal (PGU), pensiones de las ex cajas de previsión, Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario de Invalidez, Subsidio de Discapacidad para menores, Asignación Familiar, Subsidio Familiar (SUF), Bono por Hijo, Bono Bodas de Oro, Saldo a Favor del Empleador y Bolsillo Familiar Electrónico, entre otros.