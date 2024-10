PERIODISTA ALFREDO VERA ALONSO, CANDIDATO A CONCEJAL POR PUNTA ARENAS "EL GOBIERNO REGIONAL EN GENERAL NO COMUNICA TODO LO QUE DEBE COMUNICAR"

​Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el periodista y candidato a concejal por Punta Arenas, Alfredo Vera Alonso, conversó con el comunicador Cristofher C. Cortéz sobre su candidatura y los principales temas que preocupan a la comunidad local. Durante la entrevista, Vera se refirió tanto a la situación de la comuna como a las tendencias actuales en las campañas electorales. Uno de los puntos más destacados fue su opinión sobre el tono que han tomado las campañas electorales en el último tiempo. “Algunos candidatos han ingresado al área de atacar a algunas autoridades por la gestión que han llevado en su tiempo de ejercicio”, señaló Vera, enfatizando que este tipo de ataques afectan el debate público, desviando la atención de los temas que realmente importan a los vecinos.

En cuanto a las necesidades locales, el candidato a concejal subrayó varios problemas recurrentes que han sido mencionados por los residentes de Punta Arenas, como el estado de las luminarias públicas, los cables soterrados y de desuso, así como la situación de las calles. "Son temas que se repiten constantemente en los requerimientos de los vecinos hacia el concejo municipal y la alcaldía. Es necesario poder responder de una vez por todas a estos problemas", comentó Vera, llamando a una gestión más eficiente y directa en estos asuntos. Vera también abordó el manejo comunicacional de las autoridades tanto a nivel regional como nacional, criticando la falta de claridad y difusión adecuada de las acciones de gobierno. "El manejo comunicacional de Gabriel Boric no es el mejor", indicó en referencia al presidente, añadiendo que a nivel regional "el gobierno en general no comunica todo lo que debe comunicar". A pesar de que se han realizado avances significativos, Vera sostuvo que "no se difunden como corresponden", lo que genera una desconexión entre la ciudadanía y las autoridades.



