10 PERSONAS CULMINAN CLASES DE PRIMERA ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL EN PUERTO WILLIAMS

​Con diploma en mano, un total de 10 personas culminaron las clases de la primera Escuela de Formación Social realizada en Puerto Williams, actividad enmarcada en el Mes de la Dirigencia Social y Comunitaria que conmemora el Gobierno de Chile a nivel nacional.



La instancia, realizada en la sala de computación del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, se desarrolló en dos jornadas diarias, la cual contó con la participación de directivas, directivos, socias y socios de organizaciones sociales, así como también de personas naturales interesadas en instruirse sobre la materia.



Esta actividad que fomenta los espacios de aprendizaje y formación en el tejido social, fue organizada conjuntamente por la Seremi de Gobierno de Magallanes y Antártica Chilena, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena y la Municipalidad de Cabo de Hornos. El módulo de capacitación impartido se denominó "Formulación, rendición y evaluación de proyectos".



La delegada presidencial de dicha zona austral, Constanza Calisto Gallardo, demostró su satisfacción tras esta actividad ejecutada bajo el programa "Gobierno en Terreno" de la mencionada Delegación. "El compromiso de nuestro Gobierno, particularmente en el Mes de la Dirigencia Social y Comunitaria, fue efectivo en el territorio. Esperamos una segunda jornada que sea convocada este semestre y podamos impartir otras habilidades para el óptimo desarrollo de los futuros proyectos", manifestó.



Por su parte, el alcalde de la comuna de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, agradeció a todas las instituciones involucradas en la organización, así como también el esfuerzo de vecinas y vecinos por participar en la capacitación. "Es sumamente necesario este apoyo a los dirigentes. Es el mes del dirigente social, y la verdad es que es importante recibir y saber qué analizar ante todas las inquietudes que tienen las organizaciones vivas de la comuna. Los vecinos han hecho un esfuerzo en poder dar a conocer sus inquietudes y también recibir información de los diferentes proyectos que tiene el Gobierno en la región y a nivel nacional", sostuvo.



En tanto, el encargado de la División de Organizaciones Sociales de la mencionada Seremi de Gobierno, Daniel Oyarzo, quien impartió este curso, recalcó el alto grado de participación de la comunidad de Puerto Williams. "No es fácil para la dirigencia poder asistir a este tipo de actividades, es por eso que la planificamos en un fin de semana para que no chocara con su horario laboral, así que ya nos encontramos trabajando en una próxima jornada en conjunto con la Delegación Presidencial Provincial y la Municipalidad de Cabo de Hornos", dijo.



Una de las personas que culminó la Escuela de Formación Social fue Leticia Triviño, presidenta de la Fundación Inclusiva TEApoyo. La mujer que lidera a esta organización integrada por 14 niñas y niños con autismo y otras condiciones, además de 30 socias y socios, destacó que esta actividad "nos viene muy bien porque nos ayudó a fortalecer cómo hacer un proyecto. De repente, por una simple información que uno no coloca, se nos pueden caer los proyectos completos. Ha sido muy útil. Actividades similares serían muy buenas para todas las fundaciones u organizaciones que están acá. Hay personas que recién están empezando, entonces, es un gran aporte para nosotros".



Por otra parte, Carlos Vega, quien asistió como socio del Club Andino Cabo de Hornos y persona natural, calificó positivamente esta instancia. "Que llegue el Gobierno a todos los lugares, es muy bueno. A medida que se presentan o hacen proyectos en sí, van apareciendo dudas, pero ya tenemos a una persona que nos va a poder guiar para concretar estos proyectos", señaló.



Cabe mencionar que si bien desde la actual Seremi de Gobierno ya se había realizado otras instancias de participación ciudadana en Puerto Williams, como diálogos o la ejecución del programa MovilizaDOS, ésta fue la primera vez que se efectuó la Escuela de Formación Social, dependiente de la División de Organizaciones Sociales de dicha cartera regional de Gobierno.