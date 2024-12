MÁS DE 260 PERSONAS HAN UTILIZADO EL SERVICIO DE CRUCE MARÍTIMO INTERNACIONAL ENTRE PUERTO NAVARINO Y USHUAIA

​Un total de 266 personas han utilizado los servicios privados de cruces marítimos internacionales entre Puerto Navarino y Ushuaia, luego que el 25 de octubre pasado se diera el inicio oficial a estos trayectos tras más de cuatro años de inactividad producto de la pandemia de coronavirus y la construcción de la nueva rampa de conectividad en dicha localidad chilena.



​En este sentido, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, en compañía del seremi de Gobierno, Andro Mimica, concurrió hasta el lugar ubicado a 54 kilómetros al oeste de Puerto Williams, para supervisar las labores en esta obra inaugurada el 1 de octubre pasado, la cual facilita el atraque de lanchas rápidas provenientes de la mencionada ciudad argentina y que efectúan sus servicios para pasajeros nacionales e internacionales.



​La máxima autoridad provincial mostró su satisfacción por el retorno de estos trayectos que, además del cruce marítimo, incluye el traslado por vía terrestre desde y hacia la ciudad de Isla Navarino. Asimismo, valoró los trabajos continuos realizados por la comisión de recepción y despacho para estas instancias, compuesta por Armada de Chile, Policía de Investigaciones, SAG y Seremi de Salud, así como también a la Municipalidad de Cabo de Hornos, entidad a cargo de administrar la rampa de conectividad.



​"Queremos considerar la relevancia que tiene para el turismo local, para poder aumentar el desarrollo económico y también potenciar las obras que se han realizado desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric para conectar ambas ciudades. Hoy en día, tenemos la intención de seguir reforzando los lazos con Ushuaia desde distintos aspectos, potenciando siempre el turismo, pero además convenios de colaboración como la prevención de emergencias y desastres, temas de salud y cualquier otro que pudiese afectar a ambas naciones", sostuvo.



​Por su parte, el seremi Mimica recalcó que "el trabajo en conjunto entre la Delegación Provincial de Antártica Chilena y el Municipio de Cabo de Hornos, da la posibilidad que Puerto Navarino sea la primera respuesta para quienes ingresan a nuestro territorio. El trabajo en conjunto de las distintas instituciones da resultado y hoy día, a través de este trabajo intersectorial, con mucho esfuerzo, estamos viendo un aumento en el turismo en Cabo de Hornos, lo que significa también un aumento en la economía de quienes habitan en este territorio tan aislado".



​Capitán y turistas opinan



​Entre las más 260 personas que han podido ser parte de los cruces marítimos internacionales durante la presente temporada mediante la empresa Onasha Expediciones/Onaisin, provienen principalmente de Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá, países europeos como Francia, Alemania y Suiza, y asiáticos como Japón, Taiwán y Corea del Sur. Mientras la tarifa para residentes de la Provincia Antártica Chilena y de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en Argentina, es de 80 dólares por tramo y 150 ida y vuelta, para turistas externos a estos territorios es de 160 dólares por trayecto y 280 ambos.



​Fernando de Lorenzo, capitán de la embarcación argentina "Cruz del Sur", mencionó que gracias a la nueva rampa de conectividad en Puerto Navarino, es más cómodo el embarco y desembarco de turistas. "Las reservas están medias tranquilas. El año pasado tuvimos más turismo, pero no cruzamos. Este año volvimos a retomar y venimos cruzando casi todos los días. En los próximos meses esperamos que se sigan realizando, no sé si con más o con menos gente, pero que sigamos cruzando, ya que es bueno para la conectividad de los dos países", comentó.



​Como usualmente ocurre en este proceso, a tempranas horas de la mañana una decena de visitantes se reunió en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica para realizar trámites migratorios con la Avanza de Policía Internacional en Puerto Williams, previo a su traslado terrestre hacia Puerto Navarino y posterior cruce marítimo a Ushuaia.



​Entre ellos, se encontraba José Romero, turista oriundo de España, quien junto a un grupo de sus compatriotas esperó hasta la reapertura de los cruces para, en primer lugar, viajar desde Ushuaia a Puerto Navarino, quedarse recorriendo Puerto Williams y posteriormente retornar por la misma vía a la ciudad argentina. "Habernos encontrado con la buena noticia de que se podían hacer los cruces, nos benefició bastante. Hemos podido estar en Puerto Williams, no el tiempo que queríamos, pero es suficiente para conocer este lugar. La conectividad marítima me parece estupenda, porque permite, entre otras cosas, cruzar el canal Beagle, que para nosotros ha sido espectacular. Hemos visto bufidos de una ballena y, por otro lado, el capitán bajó la velocidad a la hora de pasar por una isla, y pudimos presenciar un espectáculo de una gran cantidad de cormoranes", opinó.



​En la rampa de Puerto Navarino, cuando Romero ya estaba dispuesto a embarcarse en la lancha "Cruz del Sur" para volver a Ushuaia, el turista chileno proveniente de Santiago, Benjamín Sepúlveda, retornaba a Isla Navarino tras visitar una semana la ciudad argentina junto a su madre. Ambos estuvieron planificando recorrer esta austral zona del mundo hace meses atrás, pero recibieron respuestas negativas de parte de agencias respecto a este cruce, hasta que la mencionada empresa les informó la anhelada reapertura. "Me parece una experiencia única. Las vistas son bellas y tienen muchas islitas bellas para ver. Se ve harta fauna igual, como cormoranes, y faros. Ojalá en el futuro los precios sean más accesibles. Estaba bastante elevado el precio para el tipo de cruce, ya que al final no hay una colación entre medio o algo así. Entiendo que es corto, pero en otros lados por esos precios uno recibe mayores cosas, pero entiendo que es algo único, que es más exclusivo, ojalá a futuro sea más accesible para todos", comentó.​