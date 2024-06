PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, ENCABEZA ENTREGA DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO REGIONAL DE MAGALLANES

​La tarde de este jueves, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo; la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez; el gobernador de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, Jorge Flies; el delegado presidencial regional, José Ruiz; y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, encabezó la entrega de terrenos para la construcción de la Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes.



​Este proyecto contempla la restauración del total de los 2.120 m2 de la ex Penitenciaría Local de Magallanes, edificio de 1899, y el ex Juzgado de Letras, de 1906. Ambas estructuras están actualmente protegidas como monumentos nacionales. Sobre esto, el Jefe de Estado valoró que la iniciativa permita "convertir una cárcel en un espacio de encuentro y no de encierro, en un espacio de cultura, en un espacio tan hermoso donde pueden convivir las diferentes expresiones de arte".



​La Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes tendrá una superficie de 4.945 m2. y contempla salas de exposiciones, auditorio y las dependencias de la biblioteca regional, además de oficinas administrativas, laboratorios y depósitos para el archivo regional.



​Al respecto, el Presidente Boric señaló que el proyecto "viene a reparar una injusticia histórica" con la región, ya que permitirá contar con una entidad que conserve, catalogue y disponga de depósitos para los documentos generados por las instituciones propias de Magallanes y evitará que dichos documentos sean enviados al Archivo Nacional en Santiago.



​"El archivo es fundamental para poder catalogar y resguardar el patrimonio local dentro de la propia región. Y por otro lado la biblioteca, entendida como un espacio de desarrollo cultural y comunitario amplio, no solo en torno a los libros, sino también a otras disciplinas y la interacción social", afirmó por su parte la ministra Arredondo.

Fuente: prensa.presidencia.cl