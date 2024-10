RAMÓN VARGAS GUERRERO DESTACA SOLIDEZ DE SU CAMPAÑA Y CRITICA A SUS RIVALES EN LA CARRERA POR LA GOBERNACIÓN DE MAGALLANES

Ramón Vargas Guerrero, candidato a Gobernador de Magallanes por el Partido Social Cristiano, participó esta mañana en el programa “Buenos días Región”, transmitido por Polar Comunicaciones, donde hizo un balance de la fase final de su campaña. Durante la entrevista, Vargas destacó la solidez de sus propuestas y lanzó críticas hacia sus competidores, asegurando que su candidatura es la más “propositiva y con más contenido”.

“Somos la candidatura más propositiva, no somos aparecidos, venimos trabajando hace mucho tiempo. No hay ningún candidato que tenga el nivel de propuestas que tenemos nosotros”, afirmó Vargas. Recordó su trayectoria en la región, destacando su participación en movilizaciones importantes como la del gas, y cuestionó la falta de trayectoria de algunos de sus adversarios: “Cuando nunca has hecho nada por la región, es difícil que nos ganen a nosotros”, sentenció.

Además, el candidato hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar por otras candidaturas, asegurando que “no son muy serias y les falta contenido”. Vargas subrayó la importancia de que el electorado se informe bien a través de las plataformas comunicacionales, y destacó que la “apariencia de un producto bien ordenado no lo convierte en un buen producto”.

En cuanto a sus propuestas para la región, Vargas puso énfasis en la necesidad de apoyar a las pymes y pequeños emprendedores. Señaló que el actual Gobierno Regional (GORE) ha trabajado más en beneficio de los grandes empresarios, mientras que “de la media para abajo es donde tenemos que llegar”, refiriéndose a los emprendedores que enfrentan dificultades. Asimismo, propuso una actualización en el sistema de postulación a los fondos concursables, afirmando que el acceso a estos recursos debe ser más eficiente y equitativo.

