RELACIÓN COMERCIAL TAIWÁN-CHILE: DELEGACIÓN DE EXPERTOS DESTACA POTENCIAL COOPERACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO

Este miércoles estuvo presente la delegación Taiwan Hydrogen and Fuel Cell Partnership (THFCP) en la Feria Hyvolution Chile 2024. En la instancia, la delegación expuso sobre las oportunidades de cooperación entre Chile y Taiwán en el área industrial del hidrógeno y hablaron sobre el MoU (Memorándum de entendimiento) firmado con H2 Chile.

​



Uno de los principales objetivos de la llegada de esta delegación al país fue para explorar oportunidades de desarrollo y colaboración en el campo del hidrógeno y las pilas de combustible.

​



Para Taiwán, Chile representa una región de gran interés, dado que nuestro país se destaca actualmente como uno de los líderes globales en el desarrollo de hidrógeno verde. Este enfoque es particularmente relevante para Taiwán, ya que el hidrógeno figura entre las 12 estrategias clave del país para alcanzar la meta de Net-Zero para 2050.

​



La visita ofrece una valiosa oportunidad para explorar posibles formas de cooperación industrial entre Chile y Taiwán. Esto podría incluir la formación de consorcios, la integración de cadenas de suministro industriales o diversas modalidades de inversión.

​



En representación de la THFCP, Meg Jo-Chen Lin, Sub Directora del Taiwan Institute of Economic Research, destacó el potencial que posee Chile en el campo de la energía renovable, específicamente en hidrógeno verde. Al respecto, afirmó que “Taiwán es una isla pequeña, pero con grandes avances tecnológicos e industriales, infraestructura que podemos ofrecer y compartir con Chile para aprovechar al máximo los recursos y establecer un trabajo colaborativo”.

​



La Directora General de Taiwán en Chile, Silvia Yu-Chi Liu, adelantó que en esta semana la delegación firmó un MoU con la Asociación Chilena del Hidrógeno, H2 Chile. Sobre este punto, Silvia Yu-Chi, comentó que el principal objetivo de la visita y la firma del MoU es poder alcanzar una relación colaborativa con Chile, complementaria a las existentes.

​



«Tradicionalmente nuestras relaciones comerciales han sido desde áreas como la industria de alimentos y del sector minero. Junto a esta delegación esperamos alcanzar lazos y proyectos que nos beneficien mutuamente. Utilizar la avanzada tecnología de Taiwán y complementar con la materia prima de Chile”, señaló.

​



Ricardo Ming-Sung Hsu, asistente comercial de la Oficina de Negociaciones de Comercio, miembro y representante de la delegación, realizó un llamado a materializar esta oportunidad de cooperación a través de un acuerdo comercial, y así incentivar el desarrollo y la inversión de las empresas taiwanesas. Sobre esto, indicó que “Hay que establecer una cadena de suministro completa, un ecosistema para avanzar en energía renovable. Si Chile está enfocado en futuro sustentable, Taiwán es el camino”

​



Con más de 85 socios, THFCP ya ha firmado MoUs con asociaciones internacionales de hidrógeno verde en Canadá, Escocia, Suiza y Eslovaquia.

​



​Entre las empresas que integran la delegación mencionada se encuentra Delta Electronics, Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing Corp, QUASER MACHINE TOOLS, Toplus Energy Corp, Tripod Nano Technology Corporation y Evergreen Shipping Agency. Compañías taiwanesas reconocidas a nivel mundial por sus soluciones e infraestructuras innovadoras en energía renovable y modalidad eléctrica. Junto a prestigiosos institutos de investigación taiwaneses, como el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI), Taiwan Institute of Economic Research (TIER) y National Taiwan University, Department of Geosciences, importantes escuelas que se han destacado por sus estudios de la tecnología del hidrógeno y el futuro de la energía.​



​