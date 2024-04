ESTE SÁBADO PROGRAMA RADIAL EN RECUERDO DE “EL NEGRO RUIZ” Y SU RELACIÓN CON PEDRO GUICHAPANY MIRANDA

​Este sábado 20 de abril se cumplen 18 años del deceso del destacado comunicador magallánico Daniel Ruiz Oyarzo, y tal como ha sido desde el 2006 se realizará un programa radial en su recuerdo.

En esta oportunidad, el matiz será diferente, pues quien siempre trabajó junto a la familia en estos homenajes y que hoy ya no está con nosotros, fue el también hombre de radio y la cultura, Pedro Guichapany Miranda, fallecido el pasado 8 de marzo.

Por ello este año, el programa que se emitirá a las 16:00 horas por Radio Presidente Ibañez será distinto, y se centrará en recuerdo de “El Negro Ruiz” y su relación con Pedro Guichapany Miranda.

Ruiz y Guichapany, tuvieron una relación muy estrecha, tanto así que se autodenominaron padre e hijo putativo, es decir que se consideraban familia sin serlo.

Estos dos hombres, a pesar de tener 30 años de diferencia, lograron entenderse y comunicarse de tal manera que construyeron lazos de amor y confianza, que les permitieron caminar juntos en innumerables iniciativas que a ambos le motivaban.

Se conocieron en Radio Polar en los años 80, mientras Pedro Guichapany trabajaba como radio control y Daniel conducía un programa en la noche. Fue así que empezaron a relacionarse en lo laboral, para al poco tiempo convertirse en inseparables de la vida.

Las ideas que les surgieron, las llevaron adelante, muchas veces sólo con las ganas, pero en el complemento perfecto que da la energía de la juventud y la experiencia de los años.

Innumerables transmisiones del Festival de la Patagonia, Festival de Achao, en Chiloé, las giras con el proyecto Neruda Romántico, eventos como el homenaje a Víctor Jara, talleres de locución, son sólo algunas de las labores que realizaron juntos con ese profesionalismo y entrega que sólo los grandes saben dar.

Luego del fallecimiento del Negro Ruiz, Pedro Gûichapany, como una forma de continuar el trabajo iniciado en los colegios, retomó la ejecución del taller de locución con niños, niñas y jóvenes, respaldado por el Departamento de Educación Extraescolar de la Corporación Municipal de Punta Arenas.

De hecho cada año, entregaron a un o una estudiante el premio “DANIEL RUIZ OYARZO A LOS NUEVOS COMUNICADORES” en un homenaje a este destacado hombre de radio, que forjó una importante camada de comunicadores que se reveló en los talleres realizados por él en los diversos colegios de Punta Arenas.

Daniel Ruiz Oyarzo falleció el 20 de abril de 2006 y desde ese momento Pedro Guichapany Miranda, la familia y amigos no han cesado en mantener vivo el legado de este comunicador, quien en vida recibió innumerables reconocimientos como personaje radial, medalla Pablo Neruda, personalidad destacada de la comuna entre otros.

Ruiz hizo su aporte al dial de las radioemisoras no sólo magallánicas sino que de otras ciudades de nuestro país y también en otros países. Su interpretación de la poesía de Neruda recorrió innumerables escenarios regionales nacionales y de Latinoamérica. Su compromiso político y militancia en el Partido Comunista desde los 14 años le costó pasar por los campos de concentración de la dictadura cívico militar chileno, incluido Isla Dawson.

Sus familiares, amigas, amigos, colegas, compañeras y compañeros de lucha y todo aquel que pudo compartir su mesa, recuerda con nostalgia las habilidades culinarias de Ruiz, que junto a su hospitalidad, hacían de su casa el lugar perfecto para interminables tertulias.



