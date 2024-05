SAG MAGALLANES INFORMA ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA QUE REGULA LA AGRICULTURA ORGÁNICA

​En los últimos años la creciente tendencia a privilegiar una alimentación sana y de calidad, sumada a la eminente vocación exportadora de nuestro país y a los cada vez más exigentes requisitos y estándares que demandan los principales mercados de destino de los productos nacionales, ha llevado a potenciar sistemas productivos más cuidadosos, que no dependan del uso de insumos de origen sintético que podrían representar riesgos para la salud de las personas, animales y medio ambiente.



Es así como la agricultura orgánica se ha posicionado como una forma de producción segura, en términos de alimentación y de cuidado ambiental, lo que se fortalece gracias al creciente compromiso de quienes producen, procesan y comercializan, para evitar la contaminación y mantener la condición de calidad de los productos que se obtienen bajo este sistema.



Sin embargo, dado que la agricultura orgánica constituye una actividad dinámica, cuyos procesos varían en el tiempo, y a la necesidad de actualizar la normativa que regula esta forma de producción, el Servicio Agrícola y Ganadero ha dispuesto la eliminación del listado de insumos visados una serie de productos que, a contar de abril de 2024, no se encontrarán autorizados para uso en agricultura orgánica.

La eliminación de estos insumos, o sus nombres comerciales, aplica a contar del 11 de abril del año en curso, sin embargo, se permitirá el uso de los productos en predios bajo certificación orgánica, en la medida que dichos insumos hayan sido adquiridos en fecha anterior a la indicada y por un periodo de dos años.

Para conocer el listado de insumos que fueron eliminados para su uso en Agricultura Orgánica, visita el enlace: https://www.sag.gob.cl/noticias/informate-de-la-lista-de-insumos-eliminados-por-el-sag-para-uso-en-agricultura-organica, o visita la página www.sag.cl.



Esta medida, viene a reforzar el concepto de que “productos orgánicos agrícolas” son aquellos provenientes de sistemas holísticos de gestión de la producción en el ámbito agrícola, pecuario o forestal, que fomenta y mejora la salud del agroecosistema y, en particular, la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo.



