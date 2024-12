SARA ADEMA: “EL 2024 MAGALLANES CRECIÓ COMO DESTINO, PERO FALTA TRANSPARENCIA EN LAS CIFRAS Y APOYO EN PROMOCIÓN INTERNACIONAL”

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, cierra el año 2024 con una mirada optimista respecto a la reactivación del turismo en Magallanes, reflejada en el aumento de visitantes al Parque Nacional Torres del Paine. Sin embargo, junto con celebrar este crecimiento, el gremio identifica desafíos importantes que es necesario abordar para potenciar el desarrollo turístico de la región.



Uno de los principales puntos críticos sigue siendo la falta de estadísticas detalladas sobre el perfil de los visitantes al parque. A pesar de las reiteradas reuniones entre los gremios y CONAF, el sistema Pases Parques aún no entrega un desglose de datos como nacionalidades y rangos etarios. “Es fundamental contar con cifras oficiales que permitan una mejor toma de decisiones en promoción y planificación turística. Esperamos que este tema sea resuelto a principios de 2025, ya que contar con datos precisos es clave para seguir posicionando a Torres del Paine como un destino a nivel mundial”, destacó Sara Adema, gerente de HYST.



Otro desafío es la limitada promoción internacional del destino. Durante 2024, los actores privados asumieron un rol protagónico en la difusión, liderando iniciativas como una exitosa actividad promocional en Buenos Aires. De cara al 2025, HYST ya está trabajando en un roadshow que incluirá importantes mercados como México y Brasil. “La promoción internacional no puede depender sólo de los privados. Necesitamos un trabajo conjunto con las autoridades para garantizar que Magallanes tenga la visibilidad que merece. Por eso valoramos el plan de promoción aprobado por el CORE, que tiene una duración de tres años a partir del 2025, del cual estaremos muy expectantes, ya que permitirán el desarrollo eventos como la cumbre ATTA”, agregó Adema.



Por otro lado, 2024 fue un año de grandes hitos para la región, como la realización del Green Destinations en Punta Arenas, un evento que fue un excelente anticipo de la ATTA, una de las instancias más relevantes en turismo sostenible que se llevará a cabo en Puerto Natales el próximo año. El gremio de Torres del Paine felicitó a las mujeres galardonadas en este evento, todas líderes destacadas de gremios y empresas del sector turístico. “Es gratificante ver cómo el turismo en Magallanes avanza de la mano de mujeres que no solo lideran, sino que también abren camino”, subrayó Sara Adema.



Finalmente, la gerente de HYST subrayó que “cerramos este 2024 con la convicción de que Magallanes tiene un potencial inmenso. Desde la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando por un turismo más sostenible y competitivo, y así seguir posicionando a la Octava Maravilla a nivel mundial”.