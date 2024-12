SECREDUC Y ANDIME DESTACARON LA TRAYECTORIA DE SUS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES MÁS ANTIGUOS Y JUBILADOS EN MAGALLANES

En el marco del 187° aniversario del Ministerio de Educación, la Secretaría Regional Ministerial de Educación en conjunto con la Asociación Nacional de Funcionarios, Directivos, Profesionales y Técnicos del Ministerio de Educación (Andime Magallanes) realizaron una ceremonia conmemorativa donde distinguieron la trayectoria de sus trabajadoras y trabajadores con más antigüedad en el servicio público, así como también, rindieron un homenaje a quienes jubilaron de sus funciones en el último periodo.

La actividad fue encabezada por el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, y contó con la presencia de autoridades de gobierno, dirigentes sindicales, personal de la Secreduc, Deprov, Andime y familiares de las y los homenajeados.

Para Valentín Aguilera Gómez, seremi de Educación, este es un hito muy importante para el ministerio en la región. “Nosotros hoy nos reunimos con colegas que han cumplido 30, 40 y más años de servicio, que alguno de ellos se han acogido al proceso de jubilación y que han participado en distintos momentos históricos en el Ministerio de Educación. Gracias al trabajo de ellos, nuestro sistema escolar ha podido crecer, desarrollarse, entregar distintos tipos de herramientas para las comunidades educativas, especialmente, para los miles de estudiantes. Agradecemos institucionalmente a las compañeras y compañeros por la dedicación y profesionalismo entregado al servicio educativo en nuestra región”.

Las y los trabajadores reconocidos por sus años de servicio fueron Nancy Elisabeth Yáñez Godoy (30 años), Gastón Walter Aguilar Saldivia (31 años), Mauricio Esteban Astorga Silva (34 años), Jaime Felipe Cáceres Ly (42 años), Néstor Omar Smoje Ticó (43 años), Jorge Antonio Ojeda Galaz (44 años).

Al respecto, el representante de Andime Magallanes, Cristian Pino Soto, manifestó: “Agradecemos profundamente el tiempo y la dedicatoria que han entregado todos los funcionarios que hoy reconocemos. Sentimos como gremio que es siempre importante reconocer a nuestros funcionarios y socios, donde esta celebración la preparamos con mucho cariño y respeto. Lo anterior, debe permanecer y que se transforme en una rutina para el reconocimiento de nuestros funcionarios de nuestro servicio”.

Momentos de emoción y alegría se visibilizaron entre las y los trabajadores reconocidos, tal es el caso de Mauricio Astorga Silva, quien expresó: “Se agradece reconocer a las personas cuando están vivas, pero es bueno que Andime toma esta decisión junto con las autoridades. Reconocer a las personas que han otorgado bastante tiempo al tema educativo en distintas instancias y programas. Tengo 34 años de servicio en la Secretaría, pero tengo seis años más afuera, es decir, 40 años en el servicio de la educación desde el año 1984, por lo tanto, me parece interesante y espero que cada año, porque este un hito que se había perdido y que se siga realizando tanto en la Secreduc como en el Departamento Provincial”.

Homenaje a Jubilados

Baldovino Gómez Alba y Rosalía Elgueda Villalobos, quienes actualmente se encuentran jubilados, recibieron un homenaje de parte de la Secreduc y Andime, que consistió en la entrega de un galvano recordatorio y un presente especial. Además, se exhibió dos videos con saludos de personas importantes en sus vidas.

Evidentemente emocionado, Baldovino Gómez Alba, expresó su gratitud con las siguientes palabras: “Agradezco esta invitación al gremio Andime y la Secretaría Regional Ministerial de Educación, donde se ha cumplido una etapa, siempre hay recuerdos, lo cual destacaría que el país tiene un sistema educacional para generar oportunidades a todas y todos los estudiantes y esto tiene una doble responsabilidad en la Región de Magallanes, donde estamos lejos y aislados. Por su parte, mis palabras son también de agradecimiento a todo el trabajo que realizan los profesores de toda la región, porque nunca he sentido esto como un proyecto personal, sino siempre como un trabajo de compromiso hacia la comunidad”.

Por su parte, la educadora de párvulos, Rosalía Elgueda Villalobos, igualmente conmovida por el reconocimiento indicó: “Doy las gracias por conocerlos y creo que cada uno de ustedes me ha dejado algo en el alma y en el corazón. Todos tienen algo especial que me hicieron sentir y ganas de trabajar, lo cual se valora mucho y aún más cuando tú ya has dejado la labor educacional. De repente hay enojos, molestias, pero es parte de la vida, pero no se valora en el momento, sino que, cuando ya te has retirado. Este periodo de trabajo uno tiene que disfrutarlo, me gustaba mucho lo que yo hacía y eso hace que la vida no haya sido una base de problemas, por el contrario, una vida de dicha, plenitud y de gozo”.