SEMINARIO UC Y EDF CHILE IDENTIFICA PRIORIDADES PARA ACELERAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE

​La importancia de que Chile resuelva los aspectos pendientes que tiene para habilitar la industria del hidrógeno verde de manera de no perder la ventana de oportunidad actual, fue el marco en el que se desarrolló el seminario coorganizado por la empresa francesa de generación EDF Chile y el Centro de Energía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que convocó a autoridades, sector privado, la academia y la sociedad civil.



La actividad se realizó en la Casa Central de Pontifica Universidad Católica de Chile y contó con el patrocinio del Ministerio de Energía, H2 Chile, la Asociación H2V Magallanes y la Cámara Franco Chilena de Comercio. Durante el seminario distintos actores y expertos del sector intercambiaron visiones sobre el estado de avance de la industria del hidrógeno verde en Chile en relación con el avance de la industria en otros países, y abordaron temas críticos que aún falta por abordar para que los proyectos se puedan seguir desarrollando.



Durante la jornada se revisó la implementación del Plan de Acción de Hidrógeno Verde y diversos líderes de la industria, si bien reconocieron los avances realizados, señalaron aquellos desafíos que aún persisten y que es necesario abordar a través de medidas concretas para viabilizar el desarrollo de los proyectos.



Con respecto a la implementación del Plan de Hidrógeno Verde 2023 – 2030, el Subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos, indicó que “Chile tiene grandes oportunidades para avanzar hacia una economía más diversa, productiva e innovadora, generando empleos de calidad y posicionándonos en industrias clave para un futuro sostenible. Este año, junto al Presidente Gabriel Boric, presentamos el Plan de Acción de Hidrógeno Verde, construido de manera integral y participativa. El plan, ya en ejecución, se enfoca en la reconversión de infraestructura existente, mejores empleos y oportunidades para pymes de integrarse en las cadenas de valor”.



Por su parte, el CEO de EDF Chile y director de H2V Magallanes, Joan Leal, junto con valorar la participación de actores de diversos ámbitos y el nivel de la discusión, señaló que “el desarrollo de la industria del hidrógeno verde es un proyecto país que involucra tanto al sector privado, como al público. Hay varias empresas que estamos desarrollando proyectos y haciendo inversiones importantes en Chile; sin embargo, se requieren señales más claras y acciones más concretas por parte del gobierno que permitan avanzar en temas críticos para la industria que aún siguen pendientes; en particular, infraestructura compartida y simplificar el proceso de obtención de permisos”.



Finalmente, el profesor de Ingeniería de Minería UC y director de H2 Chile, Patricio Lillo, señaló que los próximos cinco años serán decisivos para consolidar nuestro liderazgo y alcanzar los objetivos trazados en el desarrollo del hidrógeno verde. “El Estado ha jugado un rol activo en distintos planos, implementando políticas y fomentando inversiones para potenciar esta industria emergente. Nos encontramos en una etapa crucial para ocupar posiciones relevantes en el mercado global y no podemos desaprovechar esta oportunidad”, destacó.

Fuente: g5noticias.cl