EL SENADOR BIANCHI VALORA LA APROBACIÓN PERO ASEGURA QUE HAY QUE ENFOCARSE EN EL PROBLEMA DE FONDO

​Este martes, la sala del Senado aprobó el proyecto que busca poner fin a la "puerta giratoria" en materia delictual. El Senador aseguró que el tema de seguridad no debe dividir al país en izquierda o derecha.



La Comisión Mixta de Senadores y Diputados presentó un informe a la sala de la Cámara Alta respecto al proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el fin de mejorar la persecución penal, sancionando la reincidencia. Esto fue aprobado de manera unánime por los parlamentarios.



Ante ello, el Senador Karim Bianchi señaló: "Yo valoro este proyecto que se enfoca en la puerta giratoria y la reincidencia, pero a pesar de ello, me preocupa Chile. Sin ir más lejos, el fin de semana estuve en la cárcel de Punta Arenas y ahí me decían que desde el parlamento aprobamos una serie de leyes que son inejecutables para los funcionarios, porque no tienen los recursos y sin ellos no pueden avanzar".



"Nosotros en este Congreso hemos sacado una serie de 'fast track legislativos' en materia de seguridad y se agradece, pero realmente, ¿es la seguridad pública un problema legal para este país? ¿Y la solución que nos sacará del fondo y de la paupérrima condición en la que estamos en materia de seguridad es legislativa?", cuestionó el parlamentario.



Asimismo, agregó: "Necesitamos ejecución, recursos y ponernos de acuerdo. Si le pregunto a un juez, a un fiscal y a un gendarme, nos dirán que no se pueden aplicar las leyes que aquí estamos sacando adelante. Es por eso que la gente siente que estamos en un populismo penal, o que a cada rato aprobamos el estado de excepción como si eso fuera una figura que va a salvar al país del terrorismo, lo cual no es cierto".



Finalmente, Bianchi sentenció: "Yo pido que nos tomemos en serio esta discusión, porque estamos en una verdadera crisis y quizás en la peor que hemos vivido. Debemos sentarnos en esta sala con quienes saben de esta materia, como son los jueces, los fiscales, gendarmería, las policías, el Congreso y el Gobierno a la cabeza, porque necesitamos ponernos de acuerdo y trabajar en bloque".