SENADOR KARIM BIANCHI Y SUS EXPECTATIVAS PARA LA CUENTA PÚBLICA: "ESTE GOBIERNO SE QUEDÓ EN EL 'NO PUDO SER'

​Esta mañana, el senador por Magallanes, Karim Bianchi Retamales, expresó sus críticas sobre las expectativas y logros del gobierno de Gabriel Boric durante una entrevista en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, conducido por José Aguilante. En relación a la reciente Cuenta Pública del presidente Boric, Bianchi manifestó su descontento y nulas expectativas con el avance de las principales reformas prometidas por el gobierno."Ninguna....yo creo que este gobierno finalmente no terminó sacando las propuestas que querían, por culpa de ellos, por culpa de quien sea. No hay reforma tributaria, no hay reforma de pensiones, no va a haber la que se quiere, no hay una reforma al sistema de salud. Simplemente se quedaron en el 'no se pudo hacer' y yo creo que este gobierno su agenda es más parecida a la de Kast que a la de Boric, creo que este gobierno ha sido más de derecha que el propio de Piñera, se lo comió la oposición", declaró el senador Bianchi.



