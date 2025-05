SENADOR KARIM BIANCHI PRESENTARÁ UN RECURSO DE PROTECCIÓN Y UN RECLAMO A CONTRALORÍA POR ALZA EN LAS CONTRIBUCIONES

​El senador independiente Karim Bianchi reprochó el proceso de reavalúo fiscal hecho por el Servicio de Impuestos Internos, calificando a la institución como "usurera".



A raíz de este aumento en las contribuciones, el parlamentario confirmó que ”vamos a presentar un reclamo en Contraloría por el actuar del servicio y para que expliquen como se tomó esta decisión con la que se le está metiendo la mano al bolsillo a la gente.”



El legislador hizo hincapié en que las personas no fueron notificadas de esta alza e informaron en sus canales oficiales una vez ya fue aplicada y que los mecanismos de reclamo son muy engorrosos.



”Las contribuciones han subido muchísimo y las personas no tienen una respuesta sobre los elementos técnicos que llevan a esta circunstancia y el proceso de reclamación no es claro y accesible para todos”, afirmó Bianchi.





Finalmente, invitó a quienes tengan dudas con el proceso y deseen sumarse a esta acción que le hagan llegar los antecedentes ”para presentar un recurso de protección y detener estas alzas y para que el Gobierno y el SII den las explicaciones correspondientes. “