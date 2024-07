SENADOR KUSANOVIC CRITICA LA FALTA DE MANO DURA DEL GOBIERNO ANTE LA DELINCUENCIA

​“Los chilenos pagamos impuestos para que el Estado nos garantice la seguridad y esta no existe, han sido incapaces de poner orden por sus paradigmas ideológicos y deben asumir la responsabilidad de una vez por todas por este nuevo fracaso”.



El parlamentario se une a las críticas por las recurrentes deficiencias del Gobierno en gestionar la crisis de seguridad, avivada por el homicidio de 15 personas el pasado fin de semana.



Las cifras de homicidios en lo que va del año avalan el aumento de la violencia, así mismo lo reconoció el propio Presidente Gabriel Boric, catalogando como un “recrudecimiento” de la violencia en el país y reconociendo - desde Uruguay - que “las herramientas que actualmente se han utilizado en la Región Metropolitana no han tenido los resultados esperados, por lo que tenemos que avanzar hacia nuevas medidas, parte de estas es la que hemos anunciado”, refiriéndose a la reunión de coordinación de autoridades de Interior, Policías y Ministerio Publico, convocada a raíz de una serie de homicidios durante el fin de semana, donde fallecieron a balazos 15 personas, llamando especialmente la atención la masacre de cinco jóvenes en la comuna de Lampa.



Ante los hechos, el senador Alejandro Kusanovic, acuso la falta de mano dura del Gobierno: “Los chilenos pagamos impuestos para que el Estado nos garantice la seguridad y esta no existe, han sido incapaces de imponer el orden por sus paradigmas ideológicos y deben asumir la responsabilidad de una vez por todas por este nuevo fracaso. Hemos llegado a este nivel de violencia por falta de mano dura y por no utilizar todas las herramientas que el Estado tiene para enfrentar la delincuencia” señaló.



Ante las medidas anunciadas por el Gobierno, el parlamentario las catalogo de insuficientes, y que “siguen pecando en lo mismo cuando anuncian mayor control y fiscalización de armas, aquí todos sabemos que las armas hay que quitársela a los delincuentes y no a la gente honesta, que las necesitan para defenderse y son las que terminan siendo fiscalizados por Carabineros porque saben dónde están, pero los homicidios que cometen los delincuentes son con armas que vienen del mercado negro, producto del tráfico y la internación ilegal. Después de todo lo que estamos viviendo, espero que nos escuchen y se comprometan, el Estado no puede perder el monopolio de la fuerza y deben haber responsabilidades por este fracaso” finaliza Kusanovic.