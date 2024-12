SENADOR KUSANOVIC DENUNCIA SITUACIONES IRREGULARES EN EL INIA KAMPENAIKE Y EL MOP

En particular, hizo referencia al caso del INIA Kampenaike, donde el director, Erwin Domínguez, “despidió injustificadamente a una funcionaria”. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó en octubre pasado que existió "acoso laboral" por parte de Domínguez contra la funcionaria Palmenia Cárdenas Rodríguez, lo que condujo a su destitución. Resulta llamativo que Domínguez haya sido reintegrado a su cargo como investigador, lo cual contradice la política de libre discriminación y acoso que promueve el INIA en su actual administración, acusó Kusanovic.

El parlamentario sostuvo que el caso del INIA es diametralmente distinto a lo que está ocurriendo en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), donde Gustavo Faraldo, un funcionario con más de 40 años de carrera intachable, ha sido acusado de acoso laboral en circunstancias poco claras y sin la gravedad suficiente para la sanción que se le impuso. En relación con este tema, Kusanovic señaló que “ha sido la misma Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Vialidad del MOP la que alertó sobre irregularidades en el sumario y una sanción desproporcionada ante un funcionario con una carrera intachable de 45 años. Aquí hay algo que no cuadra”.

Por otra parte, el parlamentario se refirió a las declaraciones del Seremi de Obras Públicas, José Hernández, quien, en opiniones publicas poco claras, afirmó no estar al tanto de la situación y que no había revisado el sumario que resultó en la destitución del acusado. A pesar de esto, expresó su admiración por el Sr. Faraldo y dio por concluido el proceso sancionatorio, a pesar de que este aún se encuentra en curso y con muchas etapas pendientes, lo cual resulta llamativo.

Finalmente, el senador Kusanovic comentó: "Me embarga un profundo rechazo ver cómo el Estado opera en un asunto tan sensible como la relación laboral con sus trabajadores, bajo decisiones apresuradas, malintencionadas y de dudosa legalidad, con una matriz ideológica que termina afectando la honra de nuestros servidores públicos. Cuidemos al Estado, que es de todos los chilenos y no de un gobierno de turno que atraviesa sus últimos tiempos".

