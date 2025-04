SENADOR KUSANOVIC SOBRE PARALIZACIÓN DEL PDZE: “ES UNA VERGÜENZA QUE SIENDO TAN IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO Y FUTURO DE LA REGIÓN, EL GORE NO CUMPLIERA CON LA TERCERA ETAPA QUE EXIGE EL REGLAMENTO”

La decisión del Consejo Regional de Magallanes de suspender temporalmente el análisis del Plan de Zonas Extremas (PDZE) responde a que el reglamento para dicha política establece cuatro etapas: primero, una consulta ciudadana; segundo, desarrollo del plan; tercero, consulta y participación ciudadana; y por último, la aprobación del CORE. La falta de antecedentes técnicos que respalden el cumplimiento de la tercera etapa, referente a la socialización y participación ciudadana exigida por la Política Nacional de Zonas Extremas, fue clave. Sobre esta situación, el senador Alejandro Kusanovic afirmó que “esto podría haber invalidado todo el proceso” y solicito mayor claridad al gobernador.

El CORE tomó esta decisión tras la advertencia del consejero Max Salas, quien manifestó en la instancia, el incumplimiento del artículo 7 del reglamento, que exige que “el gobernador regional presenta la propuesta del plan de desarrollo y la cartera de iniciativas a los sectores participantes del Plan, y a las organizaciones de la sociedad civil para su conocimiento y observaciones finales, en el caso de que existan, las que podrán ser ponderadas por el gobernador o gobernadora regional para su incorporación en el Plan”.

Ante la suspensión del análisis del Plan de Zonas Extremas, Kusanovic se mostró bastante critico manifestando que “es una vergüenza que siendo tan importante para el desarrollo y el futuro de la región, el GORE no cumpliera con la tercera etapa que exige el reglamento. Si no es por los consejeros regionales, esto podría haber avanzado sin validez, deslegitimando todo el proceso. Por eso no me explico ¿porque el gobernador llama aprobarlo con tanta celeridad?, si ni siquiera han cumplido esta etapa tan importante, como es escuchar lo que piensan los magallánicos del Plan” cuestiono.

El parlamentario agregó que “hay mucho secretismo, se podría pensar que hay mala fe al no informar a las organizaciones de la sociedad civil el detalle de este Plan, donde podrían hacer observaciones y rechazar algunas propuestas, como el estudio del famoso túnel. Si no es así, espero que el gobernador separe de sus funciones a los responsables por este grave retroceso para la región”, concluyó.

