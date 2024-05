SENADOR KUSANOVIC POR PROYECTO DE APERTURA DEL CABOTAJE

​El parlamentario realizo exposiciones en la ciudad de Valparaíso y Puerto Montt sobre la tramitación del proyecto de ley que se está realizando en el Congreso Nacional y los desafíos en esta materia



​En su calidad de integrante de la Comisión de Transportes y Comunicaciones y por su gran experiencia como Ingeniero Civil Mecánico en el mundo público y privado, el senador Alejandro Kusanovic, expuso acerca de la actual tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo, que actualmente se tramita en el Senado.



En Valparaíso participo en el lanzamiento del nuevo suplemento “Puertos & Logística”, oportunidad en que se realizó el conversatorio “Creando oportunidades y desarrollo sostenible”, compartiendo panel con Mabel Leva, Directora ejecutiva de Conecta Logístico y Daniel Fernández, Presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport).



Mientras que en Puerto Montt expuso en el seminario “Ley de Cabotaje: desafíos para nuestro Chile Austral”, donde también participo: el senador Fidel Espinoza, actual presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura; el Almirante (r) Rodolfo Codina Díaz, Ex Comandante en Jefe de la Armada de Chile; Rodolfo Ponce Vargas, Consultor internacional y capitán de Alta Mar; Gabriel Aldoney Vargas, Presidente del Directorio de la Empresa Portuaria Austral: Claudio Agostini González, Académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y PhD in Economics, University of Michigan; y Héctor Henríquez Negrón, Presidente del Directorio de Armasur y de la Multigremial de Los Lagos.



En la instancia, el senador Kusanovic analizó las propiedades y características del cabotaje marítimo, las implicancias de su liberación consecuencias y la utilización de las banderas de conveniencia en el transporte marítimo. En ese sentido, el parlamentario fue crítico de la iniciativa que está impulsando el Ministerio de Economía, señalando que se trataba de “una mala definición del problema, que generó una mala solución”, detallando que “están buscando la forma de bajar los costos del transporte marítimo, llegando al extremo de querer utilizar banderas extranjeras y de conveniencia en el cabotaje, pero el problema real es que la bandera chilena no es competitiva con sus actuales leyes, lo que hace incluso que las empresas chilenas que viajan al extranjero no la utilicen” asevero.

Kusanovic, se refirió a su participación en los seminarios y junto con agradecer la invitación a estas instancias, indico que “es necesario difundir los riesgos de abrir el cabotaje marítimo tal lo proponen, siento que hay mucho desconocimiento del tema, porque se habla solo de bajar los costos, en lo cual evidentemente estoy de acuerdo, pero siempre con las mismas reglas para todos y sin poner en riesgo la soberanía nacional. Hoy lo que realmente necesitamos es hacer más competitiva la bandera chilena y no abrir el cabotaje a costa de incumplir las leyes laborales y tributarias chilenas, lo que provocará una evidente desigualdad entre los competidores y para eso no estoy disponible”.







