SENADOR KUSANOVIC VALORA VETO PRESIDENCIAL QUE REPONE MULTAS PARA QUIENES NO ASISTAN A VOTAR, PERO LLAMA A NO CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO AL DISTINGUIR ENTRE EXTRANJEROS Y NACIONALES PARA ESTABLECER LAS SANCIONES

El parlamentario fue crítico del descuelgue de los parlamentarios oficialistas y alerto que a tres meses de las elecciones están instalando una discusión con claras motivaciones electorales.

Esperando el veto anunciado por el Gobierno se encuentra el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, tras la enredada votación y despacho de la reforma que extiende a dos días las elecciones de octubre y que dejó finalmente sin multa a quienes no asistan a votar. Lo que a juicio del senador es responsabilidad del oficialismo, quienes terminaron complicando a su sector, “fue el propio Gobierno el que insistió en la votación en dos días y la modificación de diversas medidas, dentro de las cuales estaba sancionar a quienes no van a votar, lo que es de toda lógica” aclaro.

Tras el rechazo oficialista, el Ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, confirmo que el Gobierno presentara un voto aditivo, indicando el secretario de Estado que busca “establecer una sanción a los ciudadanos que no cumplan con la obligación constitucional de participar en las elecciones”, del cual se desprende que se eximirían los extranjeros avecindados en Chile por mas de 5 años que son parte del padrón electoral, pero que no son ciudadanos, por lo que para ellos no sufragar continuara sin castigo.

Kusanovic valoró la decisión de vetar esta ley para restablecer la sanción, detallando sobre este punto que “es lo que corresponde, lo que se terminó aprobando fue un voto voluntario encubierto. No sacamos nada con engañarnos, esto claramente es un incentivo de la oposición para que la gente no vaya a votar, con una clara motivación electoral lo que es totalmente antidemocrático”.

Sin embargo, el senador advierte cambios en las reglas del juego detrás del veto anunciado por el Gobierno de Boric: “veo una insistencia muy conveniente para el gobierno de distinguir entre chilenos y extranjeros para establecer sanciones por no ir a votar, eso no estaba en la idea original del proyecto que ellos presentaron. El voto es obligatorio para todos los que tienen derecho a él y punto, si no va a votar, se debe sancionar porque es un deber. Otra cosa es que discutamos quien tiene derecho a voto en Chile, discutámoslo, pero ya teniendo este derecho y no va votar, se debe sancionar por igual” finaliza el legislador.

