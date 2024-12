SEREMI DE SALUD FISCALIZA CAMPINGS EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS Y ENTREGA MATERIAL PREVENTIVO

​En el marco de la Campaña Preventiva de Verano, la Autoridad Sanitaria se trasladó a diversos sectores rurales de la comuna de Punta Arenas para inspeccionar campings y así verificar las condiciones sanitarias de estos espacios, para proteger la salud de los visitantes de enfermedades comunes de la temporada estival.

Las fiscalizaciones, que estuvieron a cargo de los profesionales del Departamento de Acción Sanitaria, Raúl Ruiz y Víctor Ojeda, incluyeron la revisión de instalaciones, verificación de cumplimiento de medidas sanitarias básicas, manejo de residuos y disponibilidad de agua potable, entre otras.

La Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, indicó que “estas fiscalizaciones son fundamentales para asegurar que quienes disfrutan de estos espacios de recreación lo hagan en condiciones seguras y saludables. Sin embargo, nuestra labor no solo se enfoca en fiscalizar, sino también en educar y generar conciencia en la población, por eso utilizamos estas instancias también para entregar información preventiva a la comunidad. El verano es una época de recreación, pero también es un momento en el que debemos reforzar medidas preventivas para proteger nuestra salud y la de nuestras familias”.

En encargado de la Unidad de Zoonosis y Control de Vectores de la Seremi de Salud, Raúl Ruiz, indicó que “en el marco de la campaña de verano, impulsada por el Ministerio de Salud, la Seremi de Salud Magallanes realiza una campaña de fiscalización al sector de camping existente en la comuna de Punta Arenas, específicamente el lado sur, enfocado principalmente en prevención de hantavirus, tifus de los matorrales y enfermedades transmitidas por alimentos, fiscalizando las condiciones sanitarias y asegurando que las condiciones sean las adecuadas para que la población y la comunidad pueda acampar de manera segura”.

Durante la jornada también se realizó la entrega de material informativo y educativo a los administradores de campings, familias y visitantes. Este material contiene recomendaciones para prevenir contagios de hantavirus, que si bien es una enfermedad de la cual no hemos tenido casos autóctonos, es importante que la comunidad conozca sus medidas de prevención, porque es una preocupación en zonas rurales y boscosas del sur del país; así como orientaciones para evitar enfermedades entéricas, relacionadas con el consumo seguro de alimentos. Asimismo, se informó sobre qué es y cómo prevenir el tifus de los matorrales, y los riesgos asociados a la marea roja, recordando a la comunidad la importancia de siempre consumir mariscos que cuenten con el informe de análisis de los laboratorios de la Seremi de Salud.

Estas acciones forman parte de un plan integral de la Seremi de Salud para resguardar a la comunidad durante la temporada estival, en que aumenta la afluencia de personas a sectores de camping y actividades al aire libre. La autoridad regional recordó que la colaboración de la comunidad es fundamental para el éxito de estas campañas, reiterando el llamado a adoptar las medidas preventivas entregadas y a estar atentos a cualquier síntoma de enfermedades, acudiendo oportunamente a un centro de salud.

Principales recomendaciones:

Hantavirus:

Acude a campings autorizados que cuenten con agua potable y servicios higiénicos.

Utiliza carpas adecuadas con cierre hermético.

Ventila cabañas cerradas por al menos 30 minutos antes de su uso.

Si realizas senderismo, no salgas de las rutas señalizadas.

Acampa lejos de matorrales o focos que puedan atraer roedores.

Mantén la basura y los alimentos en recipientes cerrados.

Mantén limpios los alrededores de las viviendas o zonas de camping, eliminando acumulaciones de pasto o leña.

Almacena los alimentos en envases herméticos y evita dormir directamente en el suelo.

Enfermedades entéricas:

Lávate las manos con frecuencia, especialmente antes de comer y después de usar el baño.

Consume agua potable o hervida.

Lava bien frutas y verduras antes de consumirlas.

Manipula los alimentos de forma adecuada para evitar la contaminación cruzada (de alimentos crudos a cocidos).

Marea Roja:

Extrae mariscos de áreas abiertas y compra sólo en locales autorizados.

Exige siempre el informe de análisis de los laboratorios de la Seremi de Salud para asegurar que los productos son aptos para el consumo humano.

Tifus de los Matorrales:

Usa ropa que cubra la mayor parte del cuerpo durante el contacto con la naturaleza, especialmente si cruzas matorrales o espacios con alta humedad o si trasladas leña.

Para actividades de camping, elige lugares limpios y libres de matorrales y pastizales.

En el caso de trekking, camina siempre por senderos habilitados, evitando internarte entre matorrales o zonas húmedas.