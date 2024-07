SERVIU INSPECCIONA LA MANTENCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS

​El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Omar González Asenjo, en compañía del seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, inspeccionaron las obras de conservación de la Red Secundaria de Aguas Lluvias de la comuna de Punta Arenas.







Se trata de un contrato anual que permite la inspección y mantención de la Red Secundaria de Aguas Lluvias, en las ciudades de Punta Arenas y Natales. La ejecución de las obras está a cargo de la empresa Eliecer Soto y consideran una inversión de 1.120 millones de pesos.







“Es un contrato que busca mantener y conservar la Red Secundaria de Aguas Lluvias, que es una trama subterránea de sumideros, colectores y tuberías que captan las aguas lluvias, las canalizan y después se evacuan. Por eso este este trabajo es importante, no sólo en cuanto a la limpieza preventiva cuando hay precipitaciones anunciadas, sino también por el trabajo periódico que se hace para la ciudad”, informó el director (s) del Serviu.







La mantención de la red secundaria tiene una planificación de limpieza de sumideros y colectores, según las 11 áreas de trabajo en que se divide la ciudad de Punta Arenas. Además, hay sectores que requieren limpieza más periódica debido a su naturaleza en particular, los que se monitorean constantemente.







“Actualmente estamos trabajando en el sector de Villa las Nieves, a petición del director de la escuela, por un aposamiento de agua por deshielo que dificulta el desplazamiento del alumnado, docentes y apoderados. También estamos en calle Colón, entre Bories y Chiloé, con el cambio de rejillas; además de iniciar el recambio de 100 metros lineales del colector existente en la calle Pedro Montt, en el tramo entre O'Higgins y Lautaro Navarro”, explicó la autoridad.







La Red Secundaria de Aguas Lluvias es una trama urbana subterránea de rejillas, sumideros, cámaras, colectores y tuberías que captan, canalizan y evacuan las aguas de las precipitaciones. Serviu realiza el monitoreo constante de la red, lo que consiste principalmente en limpieza, pero también en la periódica construcción de nuevos colectores y sumideros para la captación más eficiente del recorrido de las aguas.







“Hacemos un llamado a la ciudadanía, porque no es solamente un trabajo que tiene que hacer la empresa contratista con el Serviu para poder mantener la limpieza, sino que también hay responsabilidad en cada una de las vecinas y vecinos, de los locatarios de recintos comerciales, de no arrojar desperdicios o sedimentos a la red de aguas lluvias”, enfatizó el seremi Andro Mimica.







Respecto de las plantas elevadoras de aguas lluvias, éstas cuentan con un sistema de telemetría que advierte, vía remota, de posibles fallas que pudiesen ocurrir en el sistema, dando la alerta a la empresa contratista para que normalice las respectivas fallas.







Finalmente, el seremi Mimica destacó el trabajo que está realizando el gobierno, dentro de las labores preventivas para el invierno. “Desde el Ministerio de Obras Públicas, con Vialidad recorriendo más de cuatro mil kilómetros de carretera en toda la región, con limpieza y esparcimiento de sal; el Ministerio de Desarrollo Social con las rutas calles y con los albergues, sabiendo que estamos en las primeras semanas del invierno y que éste será muy complejo”, destacó el vocero regional de Gobierno.