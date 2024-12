SORPRENDEN A SOLDADO CONSCRIPTO ROBANDO EN SUPERMERCADO DE PUNTA ARENAS

Un soldado conscripto fue sorprendido robando en un supermercado de Punta Arenas, en la Región de Magallanes.

El sábado, alrededor de la una de la tarde, Johan Balzer Ruiz acudió al Lider de Avenida Frei, ubicado al norponiente de la ciudad, recogió Radio Biobío.

Según informó el fiscal Sebastián González, “desde las diversas góndolas del establecimiento comercial señalado”, el sujeto introdujo “en una mochila diversos productos que ofrece el establecimiento comercial, especialmente productos alimenticios y una botella de whisky, entre otros”.

Cuando fue retenido por los guardias de seguridad, descubrieron que llevaba consigo sin pagar una botella de whisky, audífonos, galletas surtidas, un kilo de azúcar, chocolates y una bolsa de pistachos. Todo esto avaluado en $73.500.

El delito fue considerado como hurto simple. Sin embargo, el juez de turno, Ricardo Herrera, accedió a la suspensión del procedimiento bajo tres condiciones: primero, que Balzer Ruiz no vuelva a aparecerse en el Lider hasta el 22 de diciembre de 2025; segundo, que no se vea involucrado en ningún hecho similar en ese mismo período; y tercero, que done $75 mil a la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Coaniquem.

Balzer Ruiz aceptó estas condiciones y, luego, quedó libre.

Fuente: lanacion.cl

