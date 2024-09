SUBSIDIO DE GAS NATURAL AUMENTA SU MONTO Y BENEFICIA A 2.742 FAMILIAS EN MAGALLANES

​La Delegación Presidencial Regional de Magallanes y Antártica Chilena se complace en anunciar la exitosa implementación del Programa Subsidio al Consumo de Gas Natural, un esfuerzo trascendente para apoyar a las familias de nuestra región en un contexto económico desafiante.



El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, manifestó que “Como Delegado Presidencial, quiero destacar la significativa importancia del Subsidio al Consumo de Gas Natural, una medida clave para apoyar a quienes más lo necesitan en nuestra región. En un contexto de aumento en los costos de los servicios básicos, especialmente en los meses de invierno, este subsidio representa una ayuda esencial para muchas familias”.



Durante el proceso de postulación llevado a cabo entre el 17 de mayo y el 15 de julio de 2024, se recibieron un total de 1.695 solicitudes. Tras un exhaustivo trabajo realizado por los equipos funcionarios, hemos incorporado a 1.154 nuevos beneficiarios, distribuidos de la siguiente manera:



Porvenir: 77 beneficiarios

Puerto Natales: 262 beneficiarios

Punta Arenas: 815 beneficiarios



En conjunto con los beneficiarios ya existentes, el total de personas que reciben este subsidio en las tres comunas alcanza las 2.742.

Este subsidio es una ayuda fundamental para muchas familias, especialmente considerando el aumento en los costos de servicios básicos durante los meses de invierno. La normativa para la implementación de este programa fue aprobada el 9 de mayo de 2024 y se basa en recomendaciones técnicas elaboradas en colaboración con las Municipalidades y la Delegación. Esta normativa permitió que el 10 de mayo de 2024 se firmara un Convenio de Colaboración con las Municipalidades de Punta Arenas, Natales y Porvenir, así como con la empresa Gasco Magallanes, estableciendo claramente las funciones de cada parte para asegurar una ejecución eficaz del programa.



El proceso de postulación se ha desarrollado con una comunicación constante y retroalimentación entre las partes involucradas, facilitadas por el Comité Técnico Regional. Este comité, compuesto por la Delegación Presidencial, representantes de las tres Municipalidades y el Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, ha trabajado de manera conjunta para monitorear el proceso y abordar cualquier dificultad emergente.



“Es fundamental resaltar que este subsidio no solo ha aumentado su monto de manera excepcional para este año, sino que también marca un hito histórico. Durante casi dos décadas, los montos no se habían ajustado, y no se había realizado una revisión tan exhaustiva de las listas de beneficiarios. Ahora, hemos llevado a cabo una depuración rigurosa, garantizando que el subsidio llegue a las personas que realmente lo necesitan. Este proceso ha permitido que 1.154 nuevos beneficiarios se sumen al programa, y hoy, en total, 2.742 personas en nuestras tres comunas se benefician de esta ayuda”, enfatizó el Delegado Presidencial.



Es relevante destacar que, tras un monitoreo detallado, se ha gestionado un aumento excepcional en el monto del subsidio para los meses de agosto a diciembre de 2024. Así, el monto del subsidio ha sido incrementado a $26.000 para los meses de agosto y septiembre, y a $12.000 para los meses de octubre a diciembre de 2024. Esta modificación fue aprobada mediante resolución tramitada el 25 de julio de 2024, y las personas beneficiarias ya vieron reflejado el otorgamiento del subsidio en sus respectivas boletas de gas.



Agradecemos profundamente el esfuerzo y dedicación de los equipos de profesionales que, a través de su arduo trabajo, han gestionado un volumen excepcional de postulaciones en un breve período de tiempo. La colaboración entre las distintas entidades involucradas ha sido crucial para la implementación exitosa de este programa, el cual representa un hito en la historia del Subsidio al Consumo de Gas Natural.

Próximamente, se realizará una reunión con las encargadas de DIDECO para detallar los resultados obtenidos Asimismo, los equipos ya están preparando el requerimiento presupuestario para el año 2025, con el objetivo de asegurar la continuidad y mejora del programa, y explorar la posibilidad de nuevos convenios que refuercen los recursos destinados al Subsidio de Gas.



“El gobierno está comprometido en generar medidas efectivas y fortalecer las gestiones para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Este subsidio es un claro ejemplo de cómo trabajamos para ofrecer un apoyo real y necesario. Agradezco profundamente a las municipalidades y a todos los involucrados por su esfuerzo y dedicación en la implementación de este programa. Seguiremos trabajando con la misma determinación para asegurar que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan y para mejorar continuamente nuestras políticas y programas en beneficio de la comunidad”, finalizó el Delegado José Ruiz.

