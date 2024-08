TALLER DE MAQUILLAJE, UN APORTE A LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD

​Dando respuesta a una solicitud levantada por la población penal femenina del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, se realizó un taller de maquillaje impartido por Junger Gómez Miranda, profesional del maquillaje y psicopedagogo de nuestra región.



Esta singular iniciativa demostró ser un verdadero aliciente para las mujeres privadas de libertad, al insertarse dentro de sus necesidades como un aporte a su bienestar y de gran potencial como alternativa laboral para su reinserción.



La instancia generó una rica interacción, permitiendo la entrega de herramientas de autoconocimiento y emprendimiento ligadas al maquillaje social con perspectiva de futuro, buscando fortalecer opciones de trabajo autónomo que puedan desarrollar al momento de cumplir sus condenas.



“La idea de este taller es que ellas se puedan desconectar un poco y salir de este espacio de manera muy subjetiva, pero también para que al salir del recinto puedan ejercer un oficio a través del maquillaje, pero quizá de manera más integral, buscando otras formas de capacitación”, destacó el tallerista. Agregó que esta iniciativa nació gracias a una invitación que le realizó la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, y a la que se comprometió entregar de manera gratuita, tal como lo realiza en otras instituciones, entre ellas el Centro de la Mujer o la ONG Raíces.



A su vez, la Seremi Michelle Peutat, agradeció y destacó el compromiso de personas que integran la comunidad de Magallanes al poner sus conocimientos en pos de la reinserción: “incluso luego de esta experiencia, hay otras personas que nos han escrito para ofrecerse a hacer talleres gratuitos dentro de la unidad penal, porque les interesa trabajar con los y las internas. Y, a través de sus conocimientos y sus intereses, poder entregar herramientas e incluso un momento de bienestar a la población que se encuentra recluida”.



Además en el caso particular de este taller, subrayó que no solamente se trata de técnicas de maquillaje, sino que de una contribución concreta a la salud mental de las participantes.



De igual forma, esta iniciativa fue destacada por la cabo 2° Cindy Vera Cornejo, gendarme de la Sección Femenina, quien resaltó que “estas actividades son súper beneficiosas, ya que sacan a las internas del régimen cotidiano, las distraen y las ayudan, sobre todo en este tipo de actividades que tienen relación con el amor propio, con el verse más bonitas, disfrutar un poco más de sí mismas y no perder la esencia de ser mujer estando dentro de este lugar recluidas”.



Por parte de las internas, Valeska Segovia se mostró motivada incluso con que el taller se pueda repetir: “esto es algo muy importante para nosotros, estamos muy agradecidas, nos interesa bastante como mujeres que somos, aunque estamos privadas de libertad. Está excelente, y estamos felices y contentas”.









