VECINAS Y VECINOS DE LOTEO DEL MAR ETAPA II DISFRUTARON PASEO A PARQUE NACIONAL PALI AIKE

Un grupo de 17 vecinos y vecinas de la población Loteo del Mar, etapa II, de Punta Arenas, efectuaron este fin de semana, una visita al Parque Nacional Pali Aike, ubicado en la comuna de San Gregorio. Con esta iniciativa se dio inicio, a las acciones del Plan de Gestión Social del Programa Quiero Mi Barrio, ejecutado por el Municipio y financiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El Programa del MINVU, que cuenta con 20 años de trayectoria, tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios con vulnerabilidad social y/o urbana, a través de un proceso participativo que determina proyectos enfocados en la recuperación de los espacios públicos y el incremento de la cohesión social que asegure la sostenibilidad comunitaria del sector a intervenir. El trabajo en Loteo del Mar- Etapa II, se inició el año 2022. En tanto la firma del contrato de ejecución de obras urbanas y comunitarias definidas de forma participativa, se concretó el año pasado. Valoración del Medio Ambiente Hernán López Muñoz, Secretario Técnico Regional del Programa de Recuperación de Barrios de la Seremi Minvu, destacó el trabajo participativo conjunto llevado adelante por el Consejo Vecinal de Desarrollo y el equipo profesional a cargo, para definir la iniciativa denominada “Visita a entornos naturales protegidos”, la cual se enmarca en el eje medioambiental del Programa. El profesional agregó que esta iniciativa busca la puesta en valor del patrimonio natural de la Región y fortalecer el tejido social entre vecinos y vecinas del sector. El Parque Nacional Pali Aike, nombre aonikenk que se traduce como “lugar desolado”, destaca por su asombrosa geomorfología correspondiente a un extenso campo volcánico, donde se aprecian los vestigios de erupciones ocurridas hace 3 millones de años, 170 mil años y un periodo más reciente de 10 a 16 mil años atrás. De las dos últimas fases datan los cráteres denominados Pali Aike y Morada del Diablo, respectivamente. Este entorno único, así como la presencia de flora y fauna característica de la estepa magallánica y su cercanía con la comuna de Punta Arenas, llevaron a las vecinas y vecinos, a elegirlo como lugar idóneo para realizar su visita. La actividad contó con la contribución de la Corporación Nacional Forestal, Conaf, como parte de un convenio nacional vigente, facilitando el ingreso gratuito al área, así como una charla introductoria a los participantes. Tatiana Villarroel, secretaria del Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio Villa del Mar, indicó que la idea fue brindar la oportunidad de salir de la ciudad y difundir monumentos y parques nacionales “Quisimos traer a los vecinos que no han tenido la oportunidad de conocer este Parque Nacional que es maravilloso, es inhóspito y nos recrea quizás lo que fue en un principio la tierra, cómo fue formándose, nos tocó un día precioso con el típico viento magallánico”. Por su parte, Soledad Curiñán, integrante Consejo, expresó “Es una actividad novedosa ya que en nuestro entorno no se había hecho ninguna actividad de este tipo, así que estamos muy contentos de poder participar, esperamos que los vecinos se motiven a asistir a las siguientes actividades, que se vaya incorporando más gente, ya que a pesar de los años que estamos conformados como vecindario, recién ahora hemos podido agruparnos y hacer este tipo de actividades que están fuera de lo común”. Finalmente, Paola Carrasco, compartió sus impresiones favorables respecto a la iniciativa “Me encantó, estas iniciativas son muy buenas, nos permiten conocer a nuestros vecinos, muchas veces vivimos al lado y no sabemos quiénes son. Fue una experiencia maravillosa, vine con mi familia, así que mejor todavía”. Tras el desarrollo de esta primera visita a un área protegida, se planifica una nueva salida, esta vez a la Reserva Nacional Magallanes, en el mes de marzo. Desde la Seremi MINVU hicieron un llamado a incrementar la participación en el Plan de Gestión Social del barrio Loteo del Mar, que se encuentra en etapa inicial.