80% DE LAS EMERGENCIAS YA HAN SIDO ATENDIDAS POR AGUAS MAGALLANES

​Esta mañana, Aguas Magallanes realizó un nuevo reporte sobre la actual situación que afecta a la región, tras el evento climatológico con magnitud de daño sin precedentes y mínimas históricas registradas en los últimos años. Bajo estas condiciones, de los 60 mil clientes que atiende la sanitaria en la región, 9 mil fueron afectados, principalmente por rotura de medidor y cañerías interiores expuestas.



El gerente regional de Aguas Magallanes informó sobre los avances en materia de atención de la emergencia reportando, un 80% de avance de respuesta a las emergencias que se han levantado durante estos quince días. Solo en Punta Arenas se han reportado 7 mil setecientos requerimientos, de los cuales, el 78% ya ha sido atendido.







Todo el trabajo que la sanitaria ha llevado adelante, permitió controlar la alta demanda de agua, que durante el punto más crítico de la emergencia superó en un 70% la producción de un día normal, producto de las fugas en medidores y cañerías interiores. De igual forma, durante las dos últimas jornadas, no ha sido necesario realizar cortes de emergencia.



Para que esta condición se mantenga y no sea necesario realizar nuevas restricciones, el llamado a la comunidad es a reforzar la protección térmica tanto de sus instalaciones interiores (como cañerías expuestas, codos, llaves de riego, etc.), como el medidor, con un nicho que esté debidamente aislado térmicamente tanto en su interior como la tapa.



En relación con la producción de agua potable, el ejecutivo informó que tanto la infraestructura y captaciones de agua cruda de las localidades que atiende la sanitaria, se encuentran operando con normalidad, aclarando que las bajas temperaturas en ningún momento han afectado la producción del suministro.