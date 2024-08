ALIANZA ENTRE AGUAS MAGALLANES Y LA UMAG ENRIQUECE LA FORMACIÓN EDUCATIVA

​Una innovadora práctica pedagógica realizada en Aguas Magallanes permitió a dos estudiantes de cuarto año de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de Magallanes, potenciar metodológicamente las charlas sobre el ciclo del agua que la sanitaria realiza en establecimientos educacionales.



"Si bien diversos alumnos de carreras afines a la industria han realizado sus prácticas profesionales en la compañía, esta es la primera vez que lo hacen de la carrera de Educación Parvularia", comentó Karina García Riquelme, jefa del departamento de Comunicaciones y Comunidad de Aguas Magallanes. "El excelente trabajo que llevaron a cabo Luz Muñoz Oyarzún y Verónica Díaz Mercado, permitió adaptar nuestras charlas sobre el ciclo del agua y dar un importante giro, incorporando aspectos metodológicos muy pertinentes, con un lenguaje cercano y acorde, para trabajar con niños y niñas de la primera infancia", destacó.



Agradecidas tanto con la casa de estudios superiores como con la empresa que las recibió, se manifestaron las futuras Educadoras. "Fue un gran desafío tener la oportunidad de entregar nuestros conocimientos teóricos y prácticos en un tema tan sensible como es el agua", indicó Verónica Díaz.







Aracelli Parada Martínez, docente de la carrera, valoró el trabajo realizado por las estudiantes, quienes de manera creativa y muy profesional lograron generar material didáctico diversificado, diseñado para ser utilizado en charlas y ferias educativas, enriqueciendo así la experiencia del aprendizaje de alumnos de diferentes niveles.

​



​

Aguas Magallanes destacó esta inédita experiencia dado el relevante trabajo que la compañía desarrolla con la comunidad educativa, llevando al aula charlas sobre el ciclo del agua, cómo cuidar este vital recurso, qué y cuáles son las fuentes de agua cruda, entre otros temas importantes. En esa línea, ya se realizaban actividades, que ahora también cuentan con una perspectiva pedagógica y acorde a las distintas edades de los niños. De ahí la importancia de haber concluido de manera exitosa una práctica en un entorno real, creando material educativo en un proyecto centrado en el ciclo del agua, y participando de manera activa en actividades educativas que benefician a la comunidad.







Finalmente, Christian Adema Galetovic, gerente regional de Aguas Magallanes, valoró la posibilidad de fortalecer un área tan importante de la compañía como lo es 'Comunidad', de la mano de este convenio para la realización de prácticas y muy especialmente cuando, en este caso, se trata de la primera infancia. "No nos queda más que felicitar a las estudiantes y agradecer a la Universidad de Magallanes por el inmenso aporte que entregan a través del conocimiento. Esta unión, este trabajo mancomunado con la UMAG, no solo refuerza la formación de los futuros educadores, sino que también contribuye al aprendizaje significativo de la comunidad, de los menores en este caso, en torno a temas tan importantes medioambientales, como el buen uso del agua potable y el cuidado del alcantarillado", concluyó.