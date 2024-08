ALICIA AGUILANTE, PRESIDENTA REGIONAL COLEGIO DE PROFESORES "TODOS ESTAMOS EXPUESTOS A SUFRIR VIOLENCIA"

​Esta mañana, durante su participación en el programa "Buenos días región", transmitido por Polar Comunicaciones y conducido por Cristofher C. Cortéz, Alicia Aguilante, presidenta regional del Colegio de Profesores, hizo un llamado a la ciudadanía para dialogar sobre la paralización de funciones y las movilizaciones que actualmente sacuden el sistema educativo en la región.Aguilante destacó la importancia del proyecto de ley sobre convivencia escolar y buen trato, el cual busca garantizar una verdadera protección a los docentes frente a situaciones de maltrato y violencia. Según la presidenta, durante el primer semestre del año se reunieron con todos los parlamentarios de la región, quienes manifestaron su respaldo a esta iniciativa legislativa. No obstante, a pesar de las buenas relaciones con el gobierno y las conversaciones sostenidas, no se han materializado soluciones concretas a problemas históricos como la deuda docente.La situación se agrava a nivel regional, donde Aguilante señaló que han recibido múltiples denuncias por maltratos e insultos por parte de apoderados y estudiantes hacia los profesores, así como casos de abusos provenientes de los equipos directivos de establecimientos educacionales.



Puedes ver la entrevista aquí:

​