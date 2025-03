ALVARO VARGAS RIQUELME, SEREMI DE HACIENDA EN MAGALLANES "CULPAR DE QUE EL CRECIMIENTO NO VIENE POR ESTOS PERMISOS NO ES ASI, PORQUE NO HA HABIDO NINGUN INCREMENTO DE PERMISOS"

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz, el seremi de hacienda en Magallanes, Alvaro Vargas Riquelme, conversó con la comunidad sobre el favorable inicio de la actividad económica en 2025, a raíz del reciente Imacec de enero, que registró un crecimiento del 2,5% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Durante la entrevista, se destacó la valoración realizada por el Seremi de Hacienda de Magallanes, Álvaro Vargas Riquelme, quien atribuyó este crecimiento al dinamismo del comercio y la industria, sectores clave para la reactivación económica del país. Además, Vargas resaltó la significativa baja en la tasa de desempleo regional, que alcanzó un 3,9%, siendo la más baja de todo Chile, junto con un aumento del 0,9% en la ocupación y una reducción en la informalidad laboral.

El Seremi también se refirió a la inversión proyectada para el cuatrienio 2024-2027, que refleja un incremento de más del 9% a nivel nacional, con una gran parte de esa inversión destinada para 2025, lo que ha impulsado las expectativas empresariales y la confianza económica, según el índice IMCE.

Respecto a la empresa Ignis, que llegó a Magallanes en 2023 con un proyecto de producción de Amoniaco Verde, el Seremi aclaró que el crecimiento económico de la región no se ha visto afectado por permisos o trabas burocráticas. "Culpar de que el crecimiento no viene por estos permisos no es así, porque no ha habido ningún incremento de permisos ni trabas burocráticas. Es más, tenemos un proyecto en el Parlamento para reducir estos tiempos a un tercio, entendiendo que son muy lentos", explicó Vargas.

Puedes ver la entrevista aquí:







​



​