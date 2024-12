50 AÑOS PROCHILE

Este noviembre, ProChile cumple 50 años. Medio siglo de promoción internacional constante y exitosa de los bienes y servicios que Chile ofrece al mundo. Medio siglo trabajando con el sector público y privado, apoyando a más de 5.000 empresas para que logren llegar a diferentes mercados en el mundo. La eficiencia de este esfuerzo se refleja en el salto histórico de las exportaciones chilenas, que pasaron de US$ 2 mil millones en 1973, a US$ 94.408 millones en 2023. También se refleja en la diversificación de nuestras transacciones donde, de exportar fundamentalmente productos de la minería, actualmente casi la mitad son productos no cobre ni litio, como alimentos, vinos, servicios e industrias creativas.

Pero más allá de las cifras, ProChile es un socio estratégico de miles de emprendedores, hombres y mujeres a quienes ayuda a construir sueños. Es una institución que despliega conocimiento y expertise, pero también compromiso, tenacidad, visión y generosidad en la labor de trabajar codo a codo con empresas grandes y pequeñas y personas de carne y hueso.

Hoy queremos felicitar a todo el equipo profesional de Prochile y especialmente a su Director General, Ignacio Fernández, por estas cinco décadas de aporte concreto a la construcción de un Chile más global y competitivo, que muestra con orgullo su oferta al mundo.

Firman:

Rossana Dresdner, Directora Ejecutiva Fundación Imagen de Chile Verónica Pardo, Subsecretaria de Turismo Ignacia Fernández, Subsecretaria de Agricultura Juan Sutil, Presidente Sutil Empresas Iván Marambio, Presidente Frutas de Chile Claudio Cilvetti, Gerente General Vinos de Chile Angélica Valenzuela, Directora comercial Vinos de Chile Karla Flores, Directora InvestChile María Teresa Vial, Presidenta Cámara de Comercio de Santiago Juan Francisco Velasco, Gerente de Asuntos Internacionales Cámara de Comercio de Santiago Juan Esteban Rodríguez, Presidente Chilenut Iván Correa, Gerente General Chilenut Francisco Munizaga, Presidente Pisco Chile Claudio Escobar Gerente General Pisco Chile Gabriela Moglia Gerente General Chileoliva Arturo Clement Presidente, Salmón Chile Melanie Whatmore, Gerente General Salmón Chile Juan Carlos Domínguez , Presidente ChileCarne Pía Barros, Gerente de Comunicaciones y Marketing ChileCarne Guillermo Iturrieta, Presidente Exporlac Gabriela Sandoval Presidenta Asociación de Productores de Cine y Televisión. Alexandra Galvis, Vice Presidenta Asociación de Productores de Cine y Televisión.

​