PROCHILE MAGALLANES: EXPORTACIONES DE CENTOLLA, BACALAO Y MERLUZA AUSTRAL CRECEN EN 2024

Durante el año 2024 crecieron las exportaciones de tres importantes alimentos marinos de Magallanes: la centolla con envíos por US$ 50 millones, un 10% más que el año anterior; el bacalao de profundidad con envíos por US$ 40 millones y un crecimiento del 49%; y la merluza austral con envíos por US$ 31 millones, lo que representa un alza del 22%.

La información la entregó el director de la Macrozona Sur Austral de ProChile, Ricardo Arriagada, basado en las cifras de exportaciones 2024 entregadas por el Departamento de Inteligencia de Mercado de la institución.

Durante el año 2024 las exportaciones de Magallanes alcanzaron un total de US$ 1.159 millones lo que representa una baja del 8% con respecto al año 2023. Esta disminución se debe fundamentalmente a los menores envíos de salmón y trucha (-20,6%) y también de carne de ovinos (-19,7%) y de erizos de mar (-52%).

Por sectores, la Pesca y Acuicultura lideró las exportaciones con US$ 665 millones, seguida por Manufacturas con US$ 396 millones, el sector Agropecuario con US$ 54 millones y Servicios con US$ 10 millones. Brasil se consolidó como el principal destino de las exportaciones magallánicas, captando el 40% del total, seguido por Estados Unidos (19%) y China (16%).

Mirando hacia el futuro, ProChile ha diseñado un programa para 2025 enfocado en diversificar la matriz exportadora regional, con especial énfasis en el desarrollo de manufacturas y servicios.

"Para este año, en Magallanes se ejecutarán tres proyectos del Concurso Silvoagropecuario de ProChile con financiamiento del Ministerio de Agricultura y uno de Servicios, que permitirán desarrollar proyectos de prospección y promoción a Uruguay y China para empresas del sector lana ovina, así como de Colombia, Costa Rica y Perú para carne ovina. También se buscará promover a la Región de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica y para ello se apoyará la participación de la Asociación Logística Antártica en diversas instancias internacionales", señaló Arriagada.

