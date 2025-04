PROCHILE MAGALLANES: EXPORTACIONES REGIONALES CRECEN 42,6% EN EL PRIMER TRIMESTRE

Las exportaciones (no cobre-no litio) de la Región de Magallanes alcanzaron los US$ 366 millones durante el primer trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 42,6% en comparación al mismo período del año pasado, según las cifras entregadas por el Departamento de Inteligencia de Mercado de ProChile.

Para Ricardo Arriagada, coordinador de la Macrozona Sur Austral de ProChile, "estas son cifras muy positivas, en un contexto complejo para el comercio internacional, lo que significa optimismo y tranquilidad para muchas empresas locales que dependen de las exportaciones".

Por sectores, el más relevante para las exportaciones de Magallanes es la Pesca y Acuicultura, con envíos por US$ 198 millones y un crecimiento del 13,5%. Los productos más relevantes son el salmón y trucha (US$ 162 millones), seguido de la centolla (US$ 17 millones), bacalao de profundidad (US$ 8 millones), y merluza austral (US$ 6 millones). Los destinos más relevantes para este tipo de productos fueron Estados Unidos, Brasil y China.

El segundo sector más importante para las exportaciones de Magallanes son las Manufacturas, con envíos por US$ 158 millones y un crecimiento del 114%. Aquí destacan como principal producto el etanol (US$ 151 millones), seguido por equipos de transporte marítimo (US$ 4 millones) y la lana ovina (US$ 3 millones). Los principales destinos de este tipo de productos son Brasil, Corea del Sur y China.

Finalmente, Magallanes también registra envíos en el sector Agropecuario, con envíos por US$ 6 millones, que corresponde principalmente a carne ovina (US$ 5 millones), cuyos principales destinos son Estados Unidos, Brasil y Dinamarca.

Ricardo Arriagada destacó que durante el primer trimestre se registraron un total de 53 empresas exportadoras en Magallanes, que enviaron 86 productos diferentes a un total de 40 mercados.

"Como ProChile estamos invitando a las empresas exportadoras y también aquellas que tienen potencial para exportar, a que se acerquen a las oficinas regionales ubicadas en calle España 740, Punta Arenas, para que puedan encontrar la mejor asesoría y apoyo en sus negocios con el exterior", concluyó.

