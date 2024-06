ASMAR Y SYNCROLIFT AS FIRMAN CONTRATO PARA MODERNIZACIÓN DE SU ASTILLERO EN TALCAHUANO

​En un importante paso hacia la modernización de su infraestructura, Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) ha firmado un contrato con la empresa noruega Syncrolift AS, para el desarrollo de la ingeniería básica del proyecto Complejo Industrial Patio de Varada. El proyecto, que se origina el año 2022, promete transformar la planta de ASMAR en Talcahuano, mejorando significativamente su productividad y competitividad, beneficiando principalmente la atención de los requerimientos de la Armada de Chile.

El Director de ASMAR, CA Jaime Sotomayor Bustamante, anunció la noticia tras la firma del contrato, suscrito con el Director Ejecutivo de la empresa noruega Syncrolift AS, RolfAtle Tomassen, destacando que este es el comienzo de un esfuerzo por actualizar los activos centrales de la compañía. “Estamos comprometidos con la renovación, principalmente de nuestros diques flotantes Mery y Mutilla, que datan de 1944, a través de un sistema de elevación de buques y un complejo industrial para la construcción, el mantenimiento y carena de naves en seco”, señaló el Director.

La adjudicación de la licitación a Syncrolift AS representa una inversión significativa en tecnología y estándares de seguridad para los trabajadores de ASMAR. El Director explicó que el proyecto permitirá concentrar las actividades de construcción naval, reparación de buques y servicios de apoyo en un área específica de la planta, optimizando así los procesos y recursos.

Con la firma de este contrato, ASMAR contará con la ingeniería básica y la opción de compra de los principales equipos relacionados con el Complejo Industrial, permitiendo posteriormente la realización de las obras con un costo estimado total del proyecto del orden de los 80 millones de dólares.

El nuevo Complejo Industrial Patio de Varada tendrá la capacidad de realizar simultáneamente trabajos en seco para hasta cinco naves, con un carro elevador que soportará hasta 127 metros de eslora y 4.500 toneladas de desplazamiento.

Esta expansión sitúa a ASMAR en una posición privilegiada para atender las necesidades de la Armada de Chile y otros clientes potenciales, marcando un hito en la historia del Astillero y la industria naval chilena.