AURORA ES LA PRIMERA BEBÉ DEL 2025 EN NACER EN MAGALLANES

​Aurora Pascal Ruiz Oyarzo es el nombre de la primera magallánica en nacer este año 2025 en el Hospital Clínico de Magallanes (HCM), mediante parto cesárea el día 01 de enero a las 03.42 AM, siendo visitada hoy, primer día hábil del año, por autoridades regionales y del sector salud, quienes desearon parabienes para la pequeña Aurora, sus padres y hermanos.



La comitiva estuvo integrada por el Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic, el Alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich, SEREMI (s) de Salud Eduardo Castillo, Directora Servicio de Salud Magallanes Verónica Yáñez y director (s) Hospital Clínico de Magallanes Marcelo Torres.



Macarena Oyarzo y José Ruiz González, son los orgullosos padres, que junto al hermano mayor Damián, recibieron el saludo de las autoridades; ante las consultas de los medios de comunicación regional, Macarena comentó que rompió bolsa el 31 en la mañana, trasladándose posteriormente al Hospital Clínico para el parto, que hasta ese momento esperaba fuese normal. “Estamos muy contentos como familia de que ella haya sido la primera bebé del año, más que nada por dejar un registro para ella, un recuerdo para más adelante (…) Nació con 38 semanas, 4 días, si no me equivoco y bien, todo bien. Ella se porta súper bien, es súper tranquilita, ella es así todo el día nada que decir, es un angelito”, expresó la feliz madre.



“Agradecemos a Macarena, a José, sus padres, por recibirnos y seguir con esta muy linda tradición que involucra visitar al primer recién nacido en nuestra región y donde también destacamos la institucionalidad pública. Este es un hospital de lujo y aprovechamos de entregar el ajuar, una importante política pública que se otorga a todos los bebés nacidos en los establecimientos públicos de salud, por tanto, es algo que hay que relevar”, indicó el Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic.



Deseando el delegado Ruiz, “la mayor de las felicidades a la familia, al hermano que estaba acompañando muy chocho y desear, por cierto, mucha salud para todo lo que viene”.



De igual forma, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, expresó su satisfacción de poder visitar a la recién nacida. “Estamos muy contentos de visitar a nuestra primera vecina. Así que, para José, para Macarena, para Aurora, le deseamos lo mejor y muy bienvenida a esta gran ciudad. Ella va a ver una ciudad muy distinta en veinte años más. Y por eso todo nuestro deseo de que tengan una linda vida, una linda familia y mucha salud”, acotó la autoridad comunal.



Por su parte, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, comentó que los hospitales de Punta Arenas y Puerto Natales cuentan con maternidad, desarrollándose en este último, al momento de la visita a HCM, el nacimiento del segundo magallánico del año 2025, un varón que será presentado oficialmente por las autoridades de la provincia de Última Esperanza y del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos.



Además, en la oportunidad la gestora de la Red Asistencial, resaltó el invaluable trabajo que desarrollan a diario los funcionarios/as del sector salud. “Agradecer y aprovechar la instancia de destacar a los equipos de salud que realizan un trabajo muy silencioso, pero tan significativo para las familias. Reconocer el trabajo del equipo del Hospital Clínico que nos acompaña hoy día, y que también ha acompañado este proceso de alumbramiento de esta mamita que satisfactoriamente ha tenido a Aurora y que hoy, pudimos visitar”, puntualizó la directora Verónica Yáñez.



Consignar que Aurora, peso 2.910 gramos y midió 47 centímetros; el equipo a cargo de la atención del parto, estuvo integrado por la Dra. Sofía de la Vega, matronas Claudia Cárcamo y Constanza Alarcón, anestesista Dra. Natalia Vidal, arsenalera Romina Campos y TENS Paulina González y Verenna Pérez.