BUSCAN DAR MÁS SEGURIDAD CIUDADANA, EDUCACIÓN, CIENCIA Y SALUD PARA ULTIMA ESPERANZA

​Frente al canal Señoret y mirando hacia el Seno de Ultima Esperanza, cuatro organizaciones recibieron las resoluciones que les facultan administrar suelo fiscal durante cinco años para ejecutar sus proyectos. Pero esta vez, junto a las vecinas y vecinos de Puerto Natales que son sus beneficiarios directos e integran sus diversas redes de apoyo, asistieron también el Gobernador Regional, Jorge Flies, la Delegada Presidencial Provincial Romina Álvarez y la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo, como señal de descentralización de la gestión pública y valorando el alto impacto que tiene cada uno de estos proyectos.





“Estamos muy contentos por el trabajo con Bienes Nacionales -expresó el Gobernador Regional Jorge Flies- por hacer entrega de estas cuatro concesiones de uso gratuito que son muy buenas noticias. Cumplimos un sueño de la Agrupación de Espectro Autista que llevaban años gestionando un espacio para tener un centro terapéutico. También entregamos un terreno al CRF para que las próximas generaciones en Natales puedan continuar su educación superior en su comida. Por último, concretamos un anhelo que es traer la espeleología, que tienen ciencia, deporte y conocimiento, para que nuestros jóvenes puedan vivir estas experiencias”





La Delegada Presidencial Provincial, Romina Álvarez, quien también habló a nombre del Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, quien no pudo estar presente en la ceremonia, señaló que “vemos alma, corazón y vida en cada una de estas iniciativas, y responden también a un trabajo incansable, que demuestra que el Presidente Gabriel Boric escucha y que su palabra y justicia territoriales se cumplen”























Las iniciativas



Un lugar para jóvenes TEA en Natales



A poco más de tres kilómetros de la ciudad, específicamente en el área de Huertos Familiares se levantará el primer Centro Terapéutico TEA de Puerto Natales, administrado por la Agrupación Asperguer y en una superficie de 517 metros cuadrados. La presidenta de la Agrupación, Filomena Antilef, manifestó con emoción que “tras siete años de estar con mi esposo y voluntariado en las calles y golpear puertas, se pudo lograr lo que parecía una meta inalcanzable. Tenemos ya un diseño realizado por un arquitecto cercano y también un modelo de cómo debería distribuirse el edificio para funcionar y eso me tiene muy agradecida de las autoridades que han confiado en esta tarea” Puntualizó.





Un nuevo CFT



Colindante con el terreno dispuesto para para el centro TEA, con una superficie de una hectárea y media, el Centro de Formación Técnica, CFT Magallanes, espera generar un espacio donde puedan ambas iniciativas puedan convivir y complementarse. De hecho, parte de la nueva oferta académica incluirá el área de la salud con una infraestructura educacional pertinente al territorio y que brinde oportunidades de formación técnico profesional de nivel superior. Se espera tener una superficie construida de 1.600 m2 al 2027 con inversión de UF 125.275 aportados por el mismo centro de estudios. La Rectora del CFT Valeria Gallardo invitó a la comunidad natalina a hacerse parte del proyecto y desde ya vincularse con las actividades de la institución académica.





Más cerca del archipiélago: Centro Espeleológico



Sobre casi dos hectáreas, ubicadas en una elevación próxima al histórico Puerto Bories se construirá el Centro Interactivo de Espeleológica y del Medio Subterráneo – Magallanes, CIEMS, destinado al enriquecimiento cultural, educacional, deportivo y científico de la ciudad y de la Región. Natalia Morata es la presidenta de Asociación Espeleológica Patagónica y un rostro familiar en toda la región, especialmente en Puerto Natales y Puerto Edén. Destacó que “este es un verdadero salto tras décadas de trabajo investigativo y de difusión junto a Centre Terre y donde una palabra como la espeleología se ha ido apropiando por las personas de la región, dando paso a formar futuras y futuros exploradores para ese increíble territorio”



El proyecto de edificio considera una torre de 980 metros cuadrados, un auditórium y un espacio de acogida de visitantes de 450 metros cuadrados, destinados al hospedaje de espeleólogos y científicos. Junto a ello habrá diversos espacios exteriores para establecer campamentos, reparar equipos y acceder a una zona de logística de expediciones. Cabe mencionar que estas expediciones podrían acceder al Archipiélago Madre de Dios, Bien Nacional que se postula a Patrimonio de la Humanidad UNESCO.













Más seguridad ante emergencias



En la prolongación de la calle Rubén Darío y con una superficie de casi 2.500 metros cuadrados se espera la construcción de un Cuartel de Operaciones de Emergencias, Desastres y Catástrofes Naturales que será administrado por la Organización No Gubernamental SAR que cuenta con 33 voluntarios activos y aspirantes a cadetes a nivel local y 14 filiales en todo Chile. En el terreno habrá un centro de albergue y reunión, sala de máquinas para el resguardo de vehículos de emergencia proyectando una inversión de 1.600 U.F.



Salim Jacob, presidente de la ONG expresó que se vienen por delante tareas más ambiciosas, tales como ampliar los cursos y ejercicios que permitan seguir certificando competencias para el trabajo en red con Senapred y desarrollar un encuentro de gran escala en Magallanes antes de finalizar el año.





Finalmente, el Seremi de Bienes Nacionales, Sergio Reyes explicó que su cartera generó una política que promueve la disponibilidad de suelo fiscal a lo largo del territorio con diversas áreas de especial interés. Estas son la puesta en valor de inmuebles fiscales, el crecimiento económico, el resguardo de los derechos humanos y la memoria, el Plan de Emergencia Habitacional, la conservación de patrimonio natural, la seguridad pública y la atención de emergencias. “Y justamente estas áreas de interés permean las cuatro iniciativas que accedieron a suelo fiscal. Ellas refuerzan la labor del Estado con una red donde convergen la seguridad social, económica y ciudadana”.



Enfatizó que, como ha expresado antes, existen pocos terrenos administrados por el Fisco en suelo urbano, lo que puede cambiar con el tiempo. Por eso, de manera responsable y cercana, valoramos el esfuerzo de quienes buscan terrenos y quieren también acceder a recursos proponiendo planes para su gestión. Esto es muy importante para optar a la concesión de uso gratuito que ahora otorgamos junto al Gobierno Regional conforme a sus nuevas competencias legales.