CANDIDATO A CORE SALVADOR HARAMBOUR CRITICA GESTIÓN PORTUARIA DE EPA AUSTRAL: "NO HA HABIDO UNA ESTRATEGIA PORTUARIO ADECUADA"

​En una entrevista concedida esta mañana al programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz, Salvador Harambour Palma, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Magallanes y candidato a Consejero Regional (CORE), dialogó ampliamente sobre su visión para la comuna y la región, así como sobre las propuestas que pretende impulsar desde el consejo. Durante la conversación, Harambour expresó su apoyo a la decisión de permitir que Enap Magallanes amplíe el terminal Laredo sin necesidad de someter el proyecto a evaluación ambiental. “Todo lo que finalmente facilite la instalación de nuevas iniciativas de desarrollo en la región es positivo, entendiendo que el desarrollo tiene que ser compatible con la sustentabilidad del medio ambiente”, subrayó. En cuanto al desarrollo portuario en la región, Harambour fue contundente al afirmar que la Empresa Portuaria Austral (EPA) ha estado "al debe", señalando que Magallanes no cuenta con la infraestructura portuaria adecuada. "No ha habido una estrategia portuaria adecuada", aseguró, insistiendo en la necesidad de un enfoque más estratégico y comprometido para mejorar las capacidades de los puertos de la región. Harambour también se refirió al estado de las calles en Punta Arenas, calificándolo como "pésimo". Según el candidato, “si queremos tener una región desarrollada... no intentemos descubrir la rueda; claramente nuestros pavimentos son malos”.



