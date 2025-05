CARLOS BURNES PRESENTÓ SU LIBRO “LO VIVÍ Y LO CUENTO”

El 08 de mayo, en dependencias del Café Del Stretto de Punta Arenas, se desarrollo la presentación del libro “Lo viví y lo cuento” del investigador y escritor magallánico Carlos Burnes, en donde relata su experiencia en la operación de Paz en Haití mientras cumplía labores sirviendo en el Ejército de Chile.

La instancia convocó aun gran número de personas, escuchando de voz de su autor las implicancias de la obra y las diferentes experiencias vividas en una de las operaciones de paz más extensas y con más números de servidores que participó Chile.

“Lo que me motivó a escribir este libro fue el haber conocido personalmente el sufrimiento del pueblo haitiano y haber convivido muy estrechamente con ese sufrimiento durante más de 6 meses y la verdad es que no veo reflejada mi vida personal en ella. No hay nada que se compare con lo que se vive en el país caribeño”, afirma el escritor Carlos Burnes.

De esta manera que para los asistentes fue una ocasión muy especial, en donde de primera fuente pudieron comprender parte de la historia relatada y también las dificultades para concretar una obra de esta envergadura, sin lugar inédita en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Para Pamela Fuentealba, dueña del Café del Stretto, “es sumamente importante que nuestro recito represente un punto de encuentro para la cultura, especialmente considerando a autores de la Región, poniendo a disposición nuestro local para este tipo de instancias, las cuales generan la difusión de la cultura y sobre todo de interacciones entre personas amantes de las lecturas en Magallanes”.

La instancia fue organizada por Fundación Huellas Magallánicas contando con la colaboración de Espirito Santo Antártico (Brasil), Magallanes Lector y el programa Embajadores Antárticos, en donde próximamente se tiene considerado la presentación del libro “Vivir la Antártica. Huellas sobre hielo y el alma” de Gustavo López-Rebolledo, quién visitará Punta Arenas en el mes de junio del presente año.

