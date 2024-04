CHILE LANZA OFICIALMENTE SU PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO Y CELEBRA LOS 13 AÑOS DEL BLOQUE

​Esta tarde, en ceremonia encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, Chile lanzó oficialmente la Presidencia Pro Tempore (PPT) de la Alianza del Pacífico (AP) Chile 2024 y celebró los 13 años desde la creación del bloque regional.



El evento se inició con un recorrido de las autoridades por la Exhibición Orígenes de la Alianza, con productos de exportación del bloque, y una exposición del voluntariado juvenil de la Alianza del Pacífico, proyecto liderado por el INJUV, denominado "Juventudes, Feminismo y Memoria".



Participaron la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza –cuyo Subsecretaría lidera las relaciones con los países AP–; el director general de ProChile, Ignacio Fernández, a cargo del grupo de las Agencias de Promoción del bloque–; directores de servicios que trabajan con los distintos grupos técnicos; la presidenta del Consejo Empresarial (CEAP), Rosario Navarro; embajadores o jefes de delegación de Colombia, México y Perú –los otros países miembro de la AP; embajadores o representantes de estados observadores; y representantes de empresas, pymes y gremios relacionados comercialmente con este mecanismo de integración regional.



En su intervención, el ministro aseguró que "Chile está comprometido con que la Alianza del Pacífico sea un mecanismo eficaz y ambicioso de diálogo político, de crecimiento e integración para y desde América Latina", de manera que en su PPT busca modernizar y actualizar lo que se ha logrado hasta hoy.



"Para avanzar en este objetivo, nuestro trabajo debe contemplar un enfoque sostenible, inclusivo y productivo, que tenga en consideración al medio ambiente, los pueblos originarios, las micro, pequeñas y medianas empresas; las inversiones, y las cadenas globales de valor", agregó.



La subsecretaria Sanhueza destacó que "nuestro compromiso a través de la Alianza del Pacífico trasciende fronteras, buscando colaboración con diversos sectores públicos, privados, civiles y académicos" Agregó que, con una visión descentralizada, sostenible e inclusiva, queremos posicionar a la AP "como líder en la conversación, priorizando la participación ciudadana, el diálogo con la juventud y el reconocimiento de las voces regionales. Entendemos que la participación de la sociedad es crucial para avanzar en nuestras agendas, asegurando que nuestras políticas y acciones reflejen las necesidades y aspiraciones de la comunidad".



Por su parte, la presidenta del CEAP señaló que "durante este año estamos enfocando nuestro trabajo en una agenda conectada con nuestros desafíos y con un claro sentido de oportunidad. Así, buscaremos aportar desde la empresa a nivel regional para enfrentar el crimen organizado y la crisis de seguridad que enfrentan en nuestros países, nuestras empresas y ciudadanos. Para ello en el marco de la Cumbre Empresarial en Lima durante marzo pasado, se aprobó unánimemente la creación de un Grupo de Trabajo sobre Seguridad y Comercio Exterior".

Conversatorio Público-Privado

A través de un conversatorio, denominado "Oportunidades y Desafíos de Internacionalización", cuatro empresas de diversos sectores y de cada uno de los países miembros de la Alianza (VeHiCe, de Chile; South Trade Marketing, de Colombia; Mirarte, de México y La Josefa Cueros, de Perú) intercambiaron experiencias y entregaron consejos sobre cómo abordar el proceso de internacionalización.



El director general de ProChile, Ignacio Fernández, comentó que "la participación de las Pymes en las exportaciones tanto en Chile como en los otros miembros de la Alianza aún es baja. Sin embargo, estas empresas son clave en el crecimiento del país, por lo que es necesario que tengan una mayor presencia en el comercio internacional". En ese sentido, agregó que "Latinoamérica en general y la Alianza del Pacífico en particular, son una oportunidad para aumentar montos y diversificar oferta, ya que ofrecen condiciones favorables, especialmente para que las Pymes puedan realizar negocios y exportar en forma constante". "Desde ProChile creemos que la Alianza del Pacífico es una plataforma fundamental para seguir incorporando a las Pymes al comercio internacional", terminó diciendo Fernández.



Objetivos de la PPT AP Chile 2024

El objetivo general de la PTT AP Chile 2024 será continuar impulsando y proyectando un área de integración regional, generando un mayor crecimiento y bienestar. Durante este periodo, Chile buscará enfocar sus trabajos en consolidar la Alianza del Pacífico en torno al aumento de productividad, sostenibilidad e inclusividad.



Además, Chile trabajará en torno a:

• Proyectar a la Alianza del Pacífico como referente en integración regional de América Latina.

• Fomentar el crecimiento económico a través de un aumento de la productividad, mediante la diversificación con enfoque en MiPymes, igualdad de género y sectores económicos estratégicos como el turismo y la economía creativa, impulsando al mismo tiempo la descentralización.

• Establecer una conexión directa y significativa entre la Alianza del Pacífico y la ciudadanía, abordando aspectos laborales, sociales y juveniles, para fomentar una participación y una mayor identificación con los objetivos y beneficios de la Alianza.

• Relacionar y posicionar a la AP en instancias públicas, privadas, de la sociedad civil y la academia, con una mirada descentralizada, sustentable e inclusiva.



Cifras Alianza del Pacífico

• Representa la 8ª economía mundial en 2023, como bloque generan el 2,63% del PIB Global.

• Representa el 41,9% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe en 2023.

• Es la 4° potencia exportadora a nivel mundial en 2022.

• Es la 1er exportador mundial de uva, cobre, palta y arándanos frescos y 2° de café en 2022 .

• Genera el 56,6% del comercio total en América Latina y el Caribe en 2022.

• Atrae el 40,2% de los flujos de inversión extranjera directa recibida en América Latina y el Caribe en 2022.



Intercambio comercial Chile-Alianza del Pacífico

• En 2023, alcanzó los US$ 8.703 millones, experimentando un crecimiento promedio anual de 2,6 % desde 2016.

• Las exportaciones crecieron entre 2016-2023 a una tasa promedio de 2,1%, alcanzando los US$ 4.020 millones.

• En igual período, las importaciones han crecido a una tasa promedio de 3,0%, alcanzando en 2023 los US$ 4.682 millones.

• La AP es el quinto socio comercial (considerando a la AP como un único país).

• En 2023, la cantidad de empresas chilenas con ventas a Alianza del Pacífico llegaron a 3.220, siendo el 43% de ellas MiPymes.