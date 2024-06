"COMIDA PARA GUSANOS": CAMPAÑA DEL MINSAL PARA DONACIÓN DE ÓRGANOS CAUSA CONTROVERSIA

Controversia y mayormente críticas ha provocado la reciente campaña del Ministerio de Salud para promover la donación de órganos, en la que alerta que aquellas partes del cuerpo humano que finalmente no son aportadas para otras personas terminan siendo "comida para gusanos".

"¿Qué sucede con los órganos que no se donan? Algo impactante está por revelarse. Tu decisión de hablar con tu familia sobre la donación podría cambiarlo todo", pronuncia escuetamente el Minsal en una publicación en redes sociales, que acompaña con los hashtags "#DonarEsVida" y "#ComidaParaGusanos", y el spot de 10 segundos en cuestión.

​Uno de los cuestionamientos el contenido lo hizo la diputada Helia Molina (PPD), exministra de Salud (2014-2015) y actual presidenta de la comisión del ramo de la Cámara Baja.

"Campaña fea, desubicada, genera asco en vez de poner el foco en los beneficios que tiene para tantos seres humanos que se donen los órganos, y puedan vivir con un nuevo riñón o corazón. Es importante mostrar qué va a pasar a quienes les donas un órgano, a quienes le donas vida", sostuvo en la red social X.

"Urge retirar el vídeo de campaña sobre donación de órganos en Chile", emplazó en la misma plataforma el senador Juan Luis Castro (PS), médico de profesión, quien advirtió que "las imágenes perturbadoras desvirtúan el mensaje altruista y voluntario que se busca promover".

"CONFUNDE" Y NO EDUCA, CRITICA PARIS

"Donar órganos es donar vida. Para comprender este concepto es importante educar, y la educación tiene que ser transmitida, o tiene que ser enseñada de una manera amigable, cariñosa, que estimule el espíritu, que ensanche el alma con la finalidad justamente de convertirse en un donador de órganos y seguir donando vida, darle vida a los órganos que uno pierde cuando fallece", expuso en El Mercurio el también exministro Enrique Paris (2020-2022).

Sin emargo, recriminó, "el spot actual, que lo voy a llamar el spot de los gusanos, entre comillas, realmente es incomprensible y más aun, va a confundir a la opinión pública, sobre todo a aquellos que quieren aprender o que quieren saber cuál es el mecanismo por el cual tú puedes donar tus órganos".

También en la oposición, el diputado Andrés Celis (RN), integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, adelantó en un tuit que oficiará al Minsal para informe "cuántos recursos se malgastaron en la realización de este video y pésima campaña que está muy lejos de incentivar la donación de órganos".

"El enfoque es incorrecto y veo un derroche de dineros públicos", deploró.

EXMINISTRA ARTAZA VALORA "PROVOCATIVA" CAMPAÑA"

Por su parte, el exministro Osvaldo Artaza (2002-2003) valoró el foco controverisal de la campaña del Minsal, que dirige actualmente Ximena Aguilera.

"Es lamentable que todo el debate se este concentrando en la forma -me gusta o no me gusta un spot de 10 segundos- y no en la necesidad de conversar en familia pensando en tantas personas que necesitan de un órgano para seguir viviendo", dijo primero en la red social X, fustigando a los críticos del mensaje.

Luego, en El Mercurio, ahondó: "La percibo muy interesante y provocativa para generar conversaciones en torno al compromiso generoso con la vida, ya que apela a seguir sirviendo más allá de los gusanos, a trascender más allá de la muerte. Me gusta también que llame a conversar en familia".

"Interesante campaña", cerró Artaza.

Fuente: cooperativa.cl



