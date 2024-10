EL COMPLEJO MOMENTO QUE ATRAVIESA NICOLÁS JARRY Y EL ESTREPITOSO DESCENSO QUE TENDRÁ EN EL RANKING ATP

Nicolás Jarry (29° ATP) sigue sin despertar de la pesadilla que lo atormenta en el circuito y sufrió una de las peores derrotas de su carrera en el Masters 1000 de Shanghái.

El chileno que quedó libre en la primera ronda del torneo por su condición de sembrado, cayó inapelablemente ante el chino Yibing Wu (560°), quien solo necesito de una hora para imponerse por 6-2 y 6-1.

Con esta derrota, Nicolás Jarry dijo adiós al Masters 1000 de Shanghái en la segunda ronda y expande su crisis en el circuito ATP, puesto que con el resultado de este viernes, sumó su décima caída en los últimos 11 partidos que ha disputado.

¿Qué le sucede a Nicolás Jarry?

La segunda raqueta nacional se encontraba haciendo una gran temporada este año. De hecho, logró instalarse por primera vez en una final de un Masters 1000 (Roma) el pasado 19 de mayo, cuyo hito despertó la ilusión de los fanáticos del tenis, ya que tuvieron que pasar 17 años para que un chileno se vuelva a instalar en esta instancia (tras Fernando González en 2007).

En aquel domingo de mayo, Jarry batalló hasta el final, pero no pudo contra Zverev, quien terminó consagrándose campeón. Gracias al nivel que mostró en esa semana, todo indicaba que El Príncipe podía seguir escalando posiciones en el ranking si mantenía el ritmo. Sin embargo, una neuronitis vestibular lo afectó por un largo tiempo y echó por tierra su buen momento.

De ahí en más, ha sufrido diversas derrotas en primera ronda, como en Wimbledon, US Open y los JJ.OO. de París 2024. Además, a raíz de que no está recuperado al 100% de esta enfermedad, no pudo disputar ninguna de las tres series de Copa Davis con Chile.

El abrupto descenso que tendrá Nicolás Jarry en el ranking ATP

Bajo este contexto, y luego de sumar una nueva caída en su debut, Nicolás Jarry saldrá del top 30° del ranking mundial. Lo anterior, debido a que no pudo revalidar los cuartos de final que logró el año pasado en el Masters de Shanghái, y por tanto, no defendió con éxito los 180 puntos de esta semana.

De esta manera, la segunda raqueta nacional descenderá como mínimo al puesto 34° del escalafón mundial, de acuerdo al ranking live. Esto a la espera de los resultados que obtengan sus oponentes, por lo que podría caer aún más.

Los próximos torneos en los que buscará retomar confianza

Para dar vuelta la página, en el horizonte de Jarry aparece el ATP 250 de Estocolmo, que se disputará a partir del 14 de octubre. El siguiente certamen que aparece en su calendario es el ATP 500 de Basilea (21/10), y finalmente jugará el último gran torneo de la temporada 2024: el Masters 1000 de Paris (28/10).

Fuente: eldinamo.cl

