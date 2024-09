COMUNIDAD DE MUJERES MARINAS DE MAGALLANES REALIZA TERRENO DE MONITOREO PARTICIPATIVO

​Más de 30 mujeres, de distintos ámbitos ligados al maritorio, recorrieron los fiordos de Última Esperanza para poner en práctica el monitoreo participativo de especies clave de la región, en el marco del proyecto “Hacia una Red de AMPs del Estrecho de Magallanes inclusiva, equitativa y efectiva”, ejecutado por WCS Chile.



La iniciativa se realizó en el marco del sexto encuentro de la Comunidad de Mujeres Marinas de Magallanes, durante dos días en Puerto Natales, con el propósito de seguir creando la agenda de la comunidad, que debería concretarse al final de este 2024.



La Comunidad se formó en 2023, como una manera de conectar a las mujeres vinculadas al maritorio, cuyo interés común es el cuidado de los ecosistemas, visibilizar el significativo aporte que en estos días e históricamente han tenido las mujeres en rubros ligados al mar y contribuir a una mayor equidad de género en el sector.



“La comunidad quiere relevar la importancia que tienen las mujeres en las distintas actividades que se realizan en el mar, como turismo, pesca, ciencia e investigación, arte y conservación. Ahora estamos realizando capacitaciones y, sobre todo, siendo una instancia de encuentro y reflexión en torno a nuestras historias y experiencias, y, desde ahí, nutriéndonos entre todas, buscando crecer en lo personal y laboral. Sintiéndonos acompañadas y realizando un trabajo colaborativo que nos permita contribuir a una mayor equidad de género y a una conservación más efectiva de nuestros ecosistemas”, comentó Daniela Droguett, coordinadora del Programa de Conservación Marina de WCS Chile.



Experiencias que inspiran



En el encuentro participó la periodista Meyling Tang, quien inspiró a las mujeres de la comunidad a través de su experiencia como socia del restaurante Tres Peces y vicepresidenta de la Fundación Cocinamar. La historia de Meyling ha estado siempre relacionada con el mar, primero como periodista y luego como emprendedora e inspiradora de innumerables desafíos. Además de Tres Peces, ubicado en Valparaíso, impulsó otros proyectos como una pescadería móvil y conservas de preparaciones marinas (como socia). Por otra parte, ha contribuido en la generación de redes de apoyo con otras tantas emprendedoras y mujeres de mar, poniendo a disposición su experiencia y visión.



Meyling, que continúa recorriendo parte del territorio nacional y tiene vasta experiencia internacional en emprendimientos marinos, destacó la fuerza de la comunidad magallánica y la importancia de una visión donde confluyen distintas realidades. “Hemos tenido una experiencia mágica de creación de motivación. Hay tantas cosas que podemos hacer como mujeres y sobre todo en una región como esta, que tiene tanta diversidad. Creo que de acá pueden salir muchas cosas que tienen que ver con valor agregado en las distintas áreas, como el turismo y la investigación”, destacó.



El encuentro también contó con la experiencia de la antropóloga Silvana Arteche, quien presentó su trabajo sobre el “Rol de las mujeres de mar en la soberanía y seguridad alimentaria” en las regiones de Magallanes y Los Lagos.



La Comunidad de Mujeres Marinas recibió, además, una capacitación sobre monitoreo participativo en la plataforma SMART, a cargo del coordinador del Programa de Conservación Terrestre de WCS Chile, la que permitió entregar información teórica y práctica para realizar el trabajo en terreno realizado posteriormente.





Recorrido por los fiordos de Última Esperanza



El grupo de mujeres navegó por gran parte del día para observar de cerca la fauna que sobrevuela y nada entre fiordos y montañas. Pasando por el canal Señoret, el grupo se dirigió a los glaciares Balmaceda y Serrano, que son parte del Parque Nacional Bernardo O´Higgins.

En medio de la exuberante belleza que ofrece este lugar, rodeado de coigües, ñires y ciruelillos, fue posible observar una colonia de cormorán imperial y algunos ejemplares de lobo marino común.



El viaje no solo tenía como objetivo poner en práctica la plataforma SMART, que les permitirá contribuir a los monitoreos participativos de la región, sino que además se transformó en una oportunidad para consolidar los vínculos que se han creado en casi un año de trabajo.

Olimpia Catalán es ingeniera en expediciones y ecoturismo con mención en navegación, y parte de un club náutico social que acaba de nacer en Puerto Natales. Desde su experiencia en el maritorio, contribuye a la comunidad hace varios meses. “En mi vida uno de los aprendizajes más grandes que he tenido es respecto a la relación con mis pares y la importancia de la sororidad y, en este sentido, siento por primera vez que conecto con un grupo de mujeres en donde tenemos una visión muy parecida y queremos lograr cosas que van en la misma línea. Eso me ha aportado tanto profesional como personalmente”, comentó Olimpia.



En lo que queda de 2024, la comunidad seguirá reuniéndose y creando una agenda que permita continuar visibilizando el rol de las mujeres en el mar.