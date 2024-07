EX CONCEJAL ROBERTO SAHR ASPIRA A LA ALCALDÍA DE PUNTA ARENAS

​A través de redes sociales, el ex concejal puntarenense, Roberto Sahr, oficializó su intención de disputar el sillón alcaldicio de la capital regional:

Estimada comunidad de Punta Arenas,

Me dirijo a ustedes con humildad y determinación en este momento crucial para nuestra ciudad. Soy Roberto Sahr y hoy me presento como candidato a Alcalde motivado por el deseo profundo de transformar nuestra amada Punta Arenas en un lugar moderno, eficiente y ordenado.

Estoy convencido de que juntos podemos construir una mejor versión de nuestra ciudad, una donde la limpieza, el orden y la seguridad sean pilares fundamentales de nuestra convivencia.

Mi visión para la municipalidad es la de establecer, reitero, una administración moderna, eficiente y ordenado que coloque en el centro de sus acciones el bienestar de todos sus ciudadanos. Como representante del mundo independiente, con experiencia municipal, regional, de la vida, entiendo plenamente las necesidades y los problemas de la gente mayor y de toda la comunidad.

Les pido su patrocinio para poder postular al cargo de Alcalde, lo cual no implica comprometer su voto, sino solamente brindar su apoyo para mi inclusión en la papeleta electoral.

Para patrocinar mi candidatura, les guío a seguir estos sencillos pasos

1. Ingrese a www.servel.cl

2. Acceda al Sistema de patrocinios

3. Ingrese su RUT y su clave única

4. Seleccione "Alcalde", luego "Roberto Sahr Domian" y finalmente, haga clic en “patrocino"

Muchas gracias por su atención y por considerar apoyar esta propuesta de cambio positivo para nuestra querida Punta Arenas.

Atentamente

Roberto Sahr Domian.

P.S. tiene que estar inscrito en Punta Arenas (no en otra comuna de la región) y no ser militante de algún partido político



