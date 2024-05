CONDOLENCIAS, SALUDOS, RESPALDO A CARABINEROS DE CHILE

​Hasta cuando Chile soportará esta situación de inseguridad y asesinatos despiadados de Carabineros, que están cumpliendo con su deber de cuidar y proteger a la ciudadanía, a pesar de que le habrían quitado algunas facultades para efectuar su trabajo, algo que cada día se vería reflejado con los continuos asesinatos de Carabineros. Ellos, por los Derechos Humanos habrían perdido algunas facultades para realizar su trabajo como corresponde a una policía, que debe velar por la seguridad de la ciudadanía. Todo por mal entendido de los Derechos Humanos, que al tenor de lo que ocurriría, parecería que protegería más a los delincuentes y a quienes actúan al margen de la ley, quienes estarían destruyendo a nuestro país. Aplicar ese criterio, sería olvidarse que los Carabineros son personas, seres humanos, que tienen una familia y, por cierto, también deben ser considerados en los Derechos Humanos.

Este flagelo que estaría viviendo Chile, debe terminar de una vez por todas, las Autoridades, Políticos y todos los Poderes del Estado, deben cumplir su rol y hacer su trabajo, el serio problema de inseguridad y violencia que estaríamos viviendo, no se arreglaría con discursos para la galería, colmado de buenas intenciones, ni tratando de sacar ventajas para determinado sector político, esa mala práctica debería terminar.

Frente a lo que estaría ocurriendo en nuestro país, y últimamente en Cañete, es imposible quedar indiferente, llegó el momento para que las distintas Autoridades y todos los Partidos Políticos, demuestren que estarían dispuestos a terminar con la delincuencia, el temor, inseguridad que estaríamos viviendo en nuestro país. Es el momento de un Gran Acuerdo Nacional, para terminar de raíz con este serio problema, es el momento de entregar las facultades que siempre han tenido los Carabineros de Chile, sin letra chica y sin colocar en primer lugar los Derechos Humanos de los delincuentes y asesinos, ignorar esto, sería dar ventajas a quienes actúan al margen de la ley.

La ciudadanía, desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Magallanes, ya no soporta más “Los Asesinatos y la Inseguridad que vive el país”, los (as) habitantes de Chile, piden a gritos mano dura, que las Autoridades hagan su trabajo y que terminen con la Inseguridad, Temor, Asesinatos y Secuestros, que se habrían transformado en algo habitual en Chile, algo que nunca pensamos vivir.

Es necesario entregar un respaldo amplio a la Institución Carabineros de Chile y a sus funcionarios, que a diario arriesgan su vida por cumplir con su deber; no más discursos populistas, llegó la hora de la verdad, para dar una guerra sin tregua a la delincuencia, al terrorismo y a todos (as) que actúen al margen de la ley, “ellos o la gran mayoría de los (as) habitantes de Chile” es lo que habría que hacer y no habría otra opción. El cobarde asesinato de tres Carabineros en la Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, sería una abierta provocación al Estado de Chile, es la guinda de la torta, por eso no más condolencias masivas de Autoridades, no más querellas, no más peleas políticas. Los ciudadanos (as) de Chile, quieren acciones concretas, efectivas, quieren tranquilidad, trabajar, vivir, y poder soñar en Paz, algo que desde hace un tiempo estarían perdiendo.

Termino este saludo y reflexión, dando mis condolencias a los familiares de los tres mártires de Carabineros Asesinados cobarde y brutalmente en la Provincia de Arauco, también van mis condolencias para la gran Institución “Carabineros de Chile”, señalándoles que sigan adelante, firmes y sin temor, la gran mayoría de los (as) habitantes de Chile está con ustedes y los respaldará siempre, ya que sin ustedes nuestra existencia sería muy complicada.

Un cordial y Fraternal saludo,

Luis Castillo Aravena

Presidente Sindicato Profesionales y Técnicos Correos de Chile