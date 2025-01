CONSEJERO REGIONAL JUAN MORANO CORNEJO "OJALÁ PODAMOS HACER UN BUEN PLAN DE DESARROLLO REGIONAL"

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el consejero regional Juan Morano Cornejo expuso su visión sobre diversos temas clave para el desarrollo de Magallanes.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la falta de acuerdos en proyectos estratégicos como el Centro Antártico Internacional, el Polideportivo y un espacio destinado a ferias y eventos empresariales. “No hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en estos temas. El gobierno regional debiera tener un enfoque distinto”, afirmó Morano.

Asimismo, criticó la falta de planificación territorial en la región, señalando que “ha estado medianamente ausente” y destacó la importancia de proyectar el futuro de Magallanes con una visión estratégica. En ese contexto, abordó la posibilidad de un túnel que atraviese el Estrecho de Magallanes, calificándolo de “aventurado” en la actualidad, pero posible en las próximas tres décadas.

En relación con el hidrógeno verde, expresó su preocupación ante la falta de avances concretos. “Le tengo miedo a esto del hidrógeno verde”, afirmó, haciendo un llamado a revisar en profundidad las oportunidades y desafíos de este sector.

También se refirió a la diversificación productiva en Tierra del Fuego, argumentando que el Plan de Desarrollo Regional debería tener un enfoque particular en la isla y sugirió repensar las leyes de excepción vigentes en la zona. “Incluso algunas autoridades no tienen claridad sobre estas leyes. Debemos actualizarlas y analizarlas en detalle”, sostuvo.

Sobre la reciente aprobación ambiental del gasoducto de ENAP por US$15,5 millones en Magallanes, el consejero valoró la inversión, pero lamentó la ausencia de representantes regionales en el directorio de la empresa. “Ojalá ENAP pudiera construir gasoductos que transporten energía por todo el territorio. Lo que me duele de esa empresa es que en el directorio no haya representantes de la región. ENAP no hubiera sido posible sin los magallánicos”, enfatizó.

En cuanto al Encuentro Nacional de Consejeros Regionales, criticó el impacto de los errores del Ministerio de Hacienda en la estimación de ingresos del país, señalando que “este grave error repercute no solo en Santiago, sino también en las regiones”.

Finalmente, de cara al período 2025-2029, manifestó su esperanza de concretar un buen Plan de Desarrollo Regional que aborde las principales necesidades de Magallanes.

