CON GRAN CONVOCATORIA ESTUDIANTIL CUENTA LIGA ESCOLAR 2024 EN LA COMUNA DE NATALES

​En el mes de abril se dio inicio a la Liga Escolar sub 10 y sub 12 del 2024. La iniciativa consiste en ciclos de formación deportiva en cuatro disciplinas distintas, que son voleibol, básquetbol, atletismo y natación. Dirigido a estudiantes de la comuna de Natales que tengan entre 10 a 12 años de edad. El proyecto fue postulado por la Corporación Municipal de Deportes de Natales al 8% del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR), adjudicándose un monto aproximado a los 11 millones de pesos.

Los beneficiados ya tuvieron la oportunidad de formarse en voleibol teniendo para ello 9 fechas, ahora es el turno del básquetbol que se está implementando en los distintos gimnasios de las siete escuelas de la comuna y que se encuentra liderado por tres profesores de educación física, ellos son: Felipe Ramírez, Lawrence Silva y Cristóbal Herrera.

Consultado el secretario general de la Corporación Municipal de Deporte de Natales, Iván Oñate Fernández señaló que, “ esta liga tiene un marcado carácter formativo donde se busca reforzar los valores que entrega el deporte y la sana convivencia. Para ello, vamos a desarrollar un trabajo donde prime el aspecto educativo y lúdico por encima de todo. Sin embargo, sí debemos ser serios y rigurosos en aspectos organizativos como el cumplimiento del calendario y los horarios, también velaremos por la educación deportiva y el comportamiento adecuado antes, durante y después de los partidos”.

También conversamos con Felipe Ramírez, quien nos informó que, “ estamos a cargo de estudiantes de siete escuelas con un total aproximado de 150 niños y niñas, estamos realizando nuestra segunda clase del ciclo en donde los estamos formando en tácticas, técnicas y trabajo en equipo para poder ir equilibrando el nivel de aprendizaje que tienen los alumnos y alumnas de esta edad en básquetbol en la comuna. Y aprovechando que el nivel de la disciplina es más o menos parejo desde el próximo viernes comenzamos con los partidos entre escuelas, separados en dos categorías que son la sub 10 y sub 12”.

También agregó el profesor que estaban muy contentos con la convocatoria obtenida, ya que demostraba un alto interés de parte de los y las estudiantes en conocer y practicar deportes.

Finalizado voleibol, le corresponde el turno al atletismo, cuyas formaciones comenzarán en el mes de septiembre del presente año.